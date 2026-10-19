Luis Enrique, Parc des Princes'te Barcelona'ya karşı oynanacak merakla beklenen karşılaşmanın saatler öncesinde gerçek bir taktiksel çıkmazla karşı karşıya kaldı. Avrupa'nın en güçlü kadrolarından birine sahip olan İspanyol teknik adam, en büyük tehlikeyi, yani Lamine Yamal'ı durdurmak için savunma sistemindeki en önemli parçadan bir anda yoksun kaldı.

Hâlen dünyanın en iyi sol kanat beki olarak geniş çevrelerce kabul edilen Portekizli defans oyuncusu Nuno Mendes, Strasbourg maçında ciddi bir sakatlık yaşadı ve bu sakatlık onu birkaç hafta sahalardan uzak tutacak. Böylece Paris Saint-Germain'in sol kanadında büyük bir boşluk oluştu.

Paris yönetimi bu yaz söz konusu bölgeyi, Mendes'in yedeği olması amacıyla Aston Villa'dan 7 milyon euro karşılığında kadroya kattığı tecrübeli Fransız Lucas Digne ile güçlendirmiş olsa da, bu alternatif yarınki dev maç öncesinde teknik ekip içinde büyük endişelere yol açıyor.

İspanya'nın "Sport" gazetesi, 33 yaşındaki Digne'nin aynı rakip karşısında acı bir hatıra taşıdığına dikkat çekti. Zira İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'ndaki galibiyetinin yolunu açan penaltıya sebep olan oyuncu kendisiydi ve maç boyunca Lamine Yamal karşısında tam anlamıyla bir kâbus yaşadı.

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Fransız savunma oyuncusunun hiç unutmadığı o gecenin ardından sosyal medya hesaplarından duygusal bir açıklama yapmıştı: "Kendime, bu takıma ve ortaya koyduğumuz tüm çabaya karşı büyük bir hayal kırıklığı duyuyorum. Bizimle birlikte seyahat eden herkesi, Fransa'dan ve dünyanın dört bir yanından bize destek veren herkesi düşünüyorum. Bu büyük hayal kırıklığına rağmen, ülkemizi temsil etmekten hâlâ gurur duyuyorum."

Enrique, bu kâbusun Parc des Princes'te tekrarlanmasından korkuyor; özellikle de Barcelona'nın yıldızı kariyerinin en iyi dönemini yaşarken. Bu durum, Hansi Flick yönetiminde Real Betis karşısında attığı harika gol, kusursuz asisti ve genel performansıyla da kendini gösterdi.

Bu gerçeklik karşısında Asturyalı teknik direktör zor seçeneklerini değerlendiriyor. Diğer alternatif, bu sezon kendisine çok fazla güvenmediği ve çoğunlukla stoper olarak forma giyen Lucas Hernandez (30 yaşında) ya da Zaire-Emery gibi bir orta saha oyuncusunu bek bölgesine çekmek; ancak Lamine çapında bir kanat oyuncusu karşısında bu çözüm pek olası görünmüyor.

Luis Enrique, Fransa Milli Takımı ile yaşadığı Dünya Kupası yarı final senaryosunun tekrarlanmasını istemiyor. Bu nedenle Digne'nin, orta sahada Vitinha ve Fabian Ruiz üzerinden, karşı kanatta ise ilk 11'de başlaması beklenen Kvaratskhelia tarafından iki kat desteğe ihtiyacı olacak.

Enrique'nin mazeret üretmeden rekabetçi bir takım kurmaya yetecek bir kadroya sahip olduğu doğru, ancak Mendes'in yokluğu yine de ağır bir darbe. Zira Portekizli, Dünya Kupası son 16 turunda aralıksız bireysel müdahaleleriyle Lamine'ye ayak uydurabilen tek oyuncuydu; hatta İspanya'nın teknik direktörü Luis de la Fuente o gün "Ona üstün geldi" demişti.

Şimdi ise Lamine'nin, kendisine karşı son dönemde üstünlük kurduğu Digne gibi bir rakibi görmekle kazandığı güven, onu her zamankinden daha tehlikeli hâle getirebilir.



