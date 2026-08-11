Paris Saint-Germain'in teknik direktörü Luis Enrique, Avrupa Süper Kupası finalinde Aston Villa ile karşılaşmadan önce, Ferran Torres'in geleceğine veya Fransız kulüp ile Barcelona arasında süren görüşmelere değinmekten kaçındı ve transfer piyasası hakkında konuşmama tutumunu sürdürdüğünü vurguladı.

İspanyol teknik adamın bu tavrı, Ferran Torres'in Avrupa şampiyonuna transfer olmaya yaklaştığı bir dönemde geldi. Fransız kulüp oyuncuyla anlaşmaya varırken, transferin son detayları konusunda Barcelona ile görüşmeler sürüyor.

Ferran'ın Paris'e transferi, İspanya Milli Takımı'nın başında olduğu dönemde onu daha önce çalıştırmış olan Enrique'nin oyuncuyla yeniden bir araya gelmesini sağlayabilecek olsa da, tecrübeli teknik adam konudan tamamen uzak durmayı tercih etti.

Luis Enrique, Ferran konusundaki tutumunu netleştirdi

Salı günü Aston Villa maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Enrique'ye, Paris Saint-Germain'in Ferran Torres'i kadrosuna katma ve oyuncunun kendi yönetimi altına geri dönme ihtimalinden ne kadar memnun olduğu soruldu.

İspanyol teknik adamın yanıtı, "Marca"nın aktardığına göre net ve doğrudandı: "Ben transfer piyasası hakkında asla konuşmam. Bu konu benim konuştuğum alanın dışında; ben Paris Saint-Germain'in oyuncuları hakkında konuşurum."

Enrique, kendisine FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA arasında, İsviçreli yöneticinin başta Dünya Kupası olmak üzere FIFA turnuvalarını yönetmek üzere kurmaya çalıştığı ticari şirket nedeniyle yaşanan kriz hakkında başka bir soru yöneltildiğinde de tutumunu değiştirmedi.

İspanyol teknik adam, tüm dikkatinin takımına ve maça hazırlanmaya odaklandığını vurguladı.

"Ben takımıma odaklanıyorum, siyasetçi değilim. Bu konular hakkında konuşmam, transfer piyasası hakkında da konuşmam" dedi.

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Ferran transferi sonuca yaklaşıyor

Enrique'nin bu çekingen tavrı, Fransız kulübün oyuncuyla anlaşmasını tamamlamasının ardından, Paris Saint-Germain ile Barcelona arasında Ferran Torres'in transferine ilişkin görüşmelerin ilerlediği bir dönemde geldi.

Transferin son aşamalarına geldiği görülüyor; tüm tarafların önümüzdeki günlerde işi sonuca bağlama isteği içinde olması, Ferran'ı İspanya Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde kendisine büyük ölçüde güvenen Enrique'nin yönetimi altına geri getirebilir.