Enrique felsefesini açıklıyor: Sürekli emir veren bir teknik direktör olmak istemiyorum

Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, Fransız ekibiyle elde ettikleriyle yetinmeyi reddediyor ve kazandığı her başarının beraberinde yeni bir sorumluluk getirdiğini vurguluyor.

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi ilk turunun ikinci haftasında çarşamba akşamı deplasmanda Manchester City karşısında zorlu bir sınava hazırlanıyor.

Enrique, Paris Saint-Germain kanalına verdiği röportajda şunları söyledi: "Sözleşmemi uzattım ve şimdi devam etmeye hazır olduğumu, Paris Saint-Germain ile daha fazla kupa kazanmak istediğimi kanıtlamak için üzerimde daha büyük bir baskı var."

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre İspanyol teknik adam şöyle devam etti: "İnsanlar bana çok mutlu olduklarını söylüyor diye daha sakin ya da daha rahat değilim."

Gelecek maçlar MCU UEFA Youth League 10:00 PSG

Enrique, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir teknik direktör olarak, işimin insanlar için meyve verdiğini bilmek ve bu duygusal anları onlarla ve aileleriyle paylaşabilmek beni hâlâ mutlu ediyor. Bana duyulan güveni hak ettiğimi kanıtlamam gerekiyor."

Barcelona'nın eski teknik direktörü, başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktörü Luis Campos'a övgüde bulundu; ayrıca bu medya fırsatını başarısının nedenlerini açıklamak için de kullandı.

Luis Enrique, kör itaatin yerine oyunu anlamayı öne çıkaran yönetim felsefesini bir kez daha vurguladı. İspanyol teknik adam, talimatlarına bağımlı bir takım değil, bağımsız biçimde doğru kararları alabilen bir takım istiyor.

Şu sözlerle vurgu yaptı: "Sürekli emir veren ve oyunculara ne yapmaları gerektiğini dikte eden bir teknik direktör olmak istemiyorum. Her an en doğru kararı verebilmek için oyunu anlamaları gerekiyor. Temel olan budur."

Bu felsefeye, yakınlık, espri ve yüksek standartlarla öne çıkan kişisel bir ilişki de eşlik ediyor.

Sürekli gelişme arzusu, kendisini diğer teknik direktörlerle karşılaştırmayı reddetmesini de açıklıyor. Kupaların tartışma alevlendirdiği ve her sonucun karşılaştırmaları beslediği futbol dünyasında Luis Enrique, kendi yolunda ısrar ediyor.

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Herkesin kendi yöntemi var ve bunu herkesin anlaması gerekiyor. Sadece onları geçmek için palmaresimi ya da özgeçmişimi iyileştirmek gibi bir niyetim yok." Ardından yol gösterici ilkelerini bir kez daha vurguladı: "Takımımın oynamasını istediğim yol bu mu? Eğer kaybetmek zorunluysa, kaybetmelerini istediğim yol bu mu?"

Bu sorular, sonuçlar tatmin edici olmadığında tam anlamını kazanıyor. Çünkü ona göre yenilgi, teknik direktörü ilkelerinden vazgeçmeye değil, kendisini sorgulamaya itmeli. Bu açıklamalar, Paris'in başına geçtiğinden bu yana kazandığı pek çok kupaya rağmen İspanyol teknik adamın yüksek standartlarını doğruluyor.

Şöyle ekledi: "Futbolda tecrübem var, ama bu her zaman haklı olduğumu düşündüğüm ya da daha fazla gelişemeyeceğim anlamına gelmiyor."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Saint-Germain taraftarları bana her zaman, kişisel düzeyde bile, büyük bir saygı gösterdi ve bu benim için çok şey ifade ediyor."







