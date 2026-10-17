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Çeviri:

Enrique'den Paris ile Barcelona maçı öncesi dikkat çeken hamle

Strasbourg - Paris Saint-Germain
Strasbourg
Paris Saint-Germain
1. Lig
Paris Saint-Germain - Barcelona
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Luis Enrique
Fransa
İspanya

Enrique, Strasbourg maçında Paris'in yıldızlarını dinlendiriyor

Manchester City ve Barcelona karşısındaki iki büyük Şampiyonlar Ligi mücadelesi arasında Paris Saint-Germain, Fransa Ligi'ne dönüyor. Başkent ekibi, 7. hafta kapsamında bu akşam Strasbourg'a konuk oluyor.

Foot Mercato sitesinin aktardığına göre, Paris'in teknik direktörü Luis Enrique, önümüzdeki salı günü Barcelona'ya karşı oynanacak ateşli mücadele öncesinde Strasbourg karşısında yıldızlarının büyük bölümünü dinlendirmeyi tercih etti.

Oyuncuların oynadığı dakikaları titizlikle yönetme ve kadro rotasyonu üzerine kurulu felsefesine bağlı kalan Enrique'nin, Manchester City karşısından üç puanla dönen on birden belirgin biçimde farklı bir takıma yönelmesi şaşırtıcı olmadı.

Enrique, ilk 11'de yalnızca Safonov, kaptanlık pazubandını takacak olan Zaire-Emery ve Mayulu'yu yerinde bıraktı. Kadroda bir dizi oyuncu da geri döndü; bunların en dikkat çekenleri santrfor pozisyonundaki Ferran Torres, sol kanattaki Kvaratskhelia ve orta sahadaki Joao Neves oldu.

Paris'in yedek kulübesinde ise Ousmane Dembele, Achraf Hakimi, Vitinha, Doue, Pacho, Nuno Mendes ve Fabian Ruiz gibi birçok yıldız yer aldı.

Paris Saint-Germain'in ilk 11'i şu şekilde:

Safonov, Zaire-Emery, Zabarnyi, Lucas Hernandez, Lucas Digne, Neves, Beraldo, Drew, Mayulu, Ferran Torres, Kvaratskhelia

Strasbourg'un ilk 11'i ise şöyle:

Jorgensen, Antoy, Mitchell, Koulibaly, Ouso, Diop, Issoufou, Yassine Jesim, Reyna, Baldi, Harder


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