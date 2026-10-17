Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, bugün oynanan ve takımının Strasbourg'u 3-1 yendiği Fransa Ligi 7. hafta maçında oyuncusu Ousmane Dembele'nin etkisinden söz etti.

Fransız yıldız, Strasbourg 1-0 öndeyken oyuna sonradan girdi ve kaçırdığı penaltıya rağmen bir gol atıp bir gol de hazırlayarak skorun tersine dönmesine katkı sağladı.

Enrique, maçın ardından Fransız"L'Equipe" gazetesinin aktardığı açıklamalarında Dembele hakkında şunları söyledi: "Ona dedim ki: 25 dakika oynayıp bir asist yapıyor ve bir gol atıyorsan, daha fazla oynamaya ihtiyacın yok. Bu yeterli."

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İspanyol teknik adam, Dembele'nin penaltıyı kaçırdığı için öfkelendiğini de sözlerine ekledi ve Paris Saint-Germain'in bu konuda zorluk yaşadığını belirtti; takım bu sezon lehine verilen 4 penaltıdan yalnızca birini gole çevirmeyi başardı.

Enrique şöyle devam etti: "Bir finalde oynadığımız her seferde, kaliteli penaltı kullanıcılarımız vardı. Penaltı atabilecek çok sayıda oyuncumuz var, ancak bu konuda uzmanlaşmış bir oyuncudan yoksun olduğumuz doğru. Vitinha ve Ousmane ile birlikte penaltı vurabilecek çok oyuncumuz var."

Enrique, Dembele'nin gelişimi ve önemli maçlardaki etkisi konusunda ise oyuncunun Barcelona'daki geçmiş tecrübesinin önemine vurgu yaptı: "Futbolun en iyi okulunda, yani Barcelona kulübünde bulundu. Oyun tarzında her şeyi önceden biliyordu."

Barcelona'nın eski yıldızı ve teknik direktörü şunları da ekledi: "Barcelona'dan bir oyuncuyu görme fırsatı bulduğunuzda, onun futbolda sevdiğim şeylere uyum sağladığını görürsünüz. Geniş bir alanda mı yoksa merkezde mi konumlanması gerektiğini tam olarak anlıyor. Oyunu anlamak bizim için temel bir unsur ve bu tecrübeye önceden sahip oyuncularınız olduğunda, bizim için durum tamamen farklı oluyor."



