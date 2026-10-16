Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Fransa Ligi'nin yedinci haftasında yarın cumartesi günü oynanacak Strasbourg maçının öncesinde basın toplantısında gazetecilerin karşısına çıktı.

Yarınki karşılaşma, Parisli ekibin önümüzdeki salı günü Prens Parkı'nda Şampiyonlar Ligi'nde liderlik mücadelesi vereceği Barcelona maçı öncesindeki son sınavı olacak.

Enrique, Barcelona'yı düşünmek yerine deplasmanda oynanacak Strasbourg maçına odaklanmayı tercih etti ve Katalan ekibiyle yapılacak karşılaşma öncesinde ilk 11'de değişiklik yapıp yapmayacağını açıklamadı.

Mundo Deportivo gazetesi, Enrique'nin şu açıklamalarını aktardı: "Hiçbir şeyi açıklamak istemiyorum. İlk 11'i her seçtiğimizde kısa, orta ve uzun vadeyi düşünüyoruz."

İspanyol teknik adam şöyle devam etti: "En önemlisi Strasbourg'u yenmek, ardından bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanmak ve tüm maçları kazanmaya çalışmak."

Bu açıklamalar, Paris Saint-Germain'in Etihad Stadyumu'nda Manchester City'yi 4-2 yenerek büyük bir galibiyet almasının ardından geldi. Ancak Parisli ekip, Fransa Ligi'nde lider Monaco'nun 3 puan gerisinde altıncı sırada yer alıyor.

Luis Enrique, Parisli ekibe karşı aldığı yenilgiyi Paris Saint-Germain'in Fransa Ligi maçlarında daha fazla oyuncusuna dinlenme imkânı tanıyabildiğine işaret ederek gerekçelendiren Enzo Maresca'nın eleştirilerine de yanıt vermek istedi.

İspanyol teknik direktör, "Bu, Paris gibi bir takımın etrafındaki alışılmış gürültü. Kulübe katılmadan önce, bu takımın yerel ligin seviyesi nedeniyle asla Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayacağını duyuyordum. Sonra kazandığınızda insanlar bahaneler bulup şikâyet ediyor. Hayat bu, biz de bunu kabul ediyoruz." dedi.

Luis Enrique, Strasbourg karşılaşmasıyla ilgili olarak ise rakibin çok fazla kaliteye sahip olması nedeniyle maçın kolay olmayacağını belirtti.

Öte yandan Paris Saint-Germain'in teknik direktörüne, antrenörlük tarzının öğrenilmesinin mümkün olup olmadığı soruldu ve yanıtı son derece net oldu.

Enrique, "Çok kolay, deli gibi koşmanız gerekiyor; mesele bu kadar basit. Bu yaşa bağlı değil, teknik kalitenize ve zihniyetinize bağlı. İşin anahtarı şu: Hem hücum hem de savunma yapmaya hazır olmak." dedi.