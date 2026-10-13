Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, Manchester City maçı öncesinde birçok konuda konuştu

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Paris Saint-Germain'in İspanyol teknik direktörü Luis Enrique, iki takımın yarın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı maç öncesinde Manchester City davasıyla ilgili konuştu; sürecin saygıyla beklenmesi ve yetkili mercinin nihai kararının bekletilmesi gerektiğini vurgularken, İngiliz ekibinin saha içinde ortaya koyduğu performansın takdire değer olduğunun altını çizdi.

Enrique, bugün salı günü düzenlenen basın toplantısında şöyle konuştu: "Büyük kulüplerin etrafında çok fazla gürültü var. Yetkili kişinin nihai kararını beklemeliyiz, bekliyoruz. Manchester City için her şeyin iyi gitmesini diliyorum, çünkü sahada ortaya koydukları her şey olağanüstüydü. Kazandıkları bütün kupaları hak ettiler. Kararı kim verecekse onu beklemeliyiz."

"RMC Sport" kanalının aktardığına göre İspanyol teknik adam şunları ekledi: "Şaşırtıcı bir durum, ancak süreci saygıyla karşılamalı ve kararı beklemeliyiz. Eğer sözlerimi sadece sahadaki performanslarıyla sınırlı tutacak olursam, bu ödülleri hak ediyorlar."

Manchester City, Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100'den fazla davada suçlandı, ancak kulüp masum olduğunda ısrar ediyor ve nihai kararı bekliyor.

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Öte yandan Enrique, Manchester City'nin ister eski teknik direktör Pep Guardiola ister mevcut teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde sergilediği seviyeyi övdü ve İngiliz ekibinin çok özel bir oyuncu grubuna sahip olduğunu belirtti.

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Paris Saint-Germain'in teknik direktörü şöyle dedi: "Manchester City'nin Pep Guardiola ve Maresca yönetimindeki maçlarını izlemekten keyif aldım. Keyifli ve eğlenceli maçlar oynuyorlar. Çok hücum ediyorlar ama aynı zamanda savunma da yapıyorlar. Formlarının zirvesindeler, bütün maçlarını kazandılar, en tepedeler. Çok sayıda özel oyuncuya ve net bir vizyona sahip bir teknik direktöre sahipler. Bu, motive edici bir meydan okuma."

Manchester City maçının bu sezon takımı için temel bir sınav olup olmadığı sorusuna ise Enrique, maçın sonucunun gelecekte ne olacağını belirlemeyeceğini vurguladı ve takımların gerçek seviyesine dair resmin sezonun ilerleyen bölümünde, Noel'den sonra netleşeceğini ifade etti.

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İspanyol teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Sezona harika bir başlangıç yaptık, ancak hak ettiğimiz sonuçları alamadık. Ligde farklı bir durumda bulunuyoruz, buna alışkın değiliz, ama endişeli değilim. Bu maçı deplasmanda, Avrupa'nın en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Seviyemizi ve zorlukların üstesinden gelebileceğimizi kanıtlamak için güçlü bir motivasyonumuz var."

Maç öncesinde elindeki hücum seçenekleriyle ilgili olarak Paris Saint-Germain'in teknik direktörü, tüm oyuncuların hazır olmasının takımın potansiyelini daha iyi değerlendirme imkânı verdiğini belirtti ve maçın Manchester City'nin sahasında zorlu bir sınav olacağına dikkat çekti.

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Enrique, Manchester City'nin hücum anlayışı nedeniyle takımının oyun tarzını değiştirmeyi reddetti ve Paris Saint-Germain'in teknik kimliğinden vazgeçmeden alışılmış performansını ortaya koymaya çalışacağını vurguladı.

Bu konuda şunları söyledi: "Tarzımı değiştireceğimi mi düşünüyorsunuz? Bizim bekler de çok hücum ediyor. Her zamanki gibi, alışılmış şekilde oynamaya çalışacağız."

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İspanyol teknik adam, İtalyan kaleci Gianluigi Donnarumma'nın Paris Saint-Germain'den ayrılıp Manchester City'ye transfer olmasına da değinerek şöyle konuştu: "Donnarumma'ya gerçekten hayranım. Ayrılığı zor oldu, ancak Paris'teki seviyesini koruyor. Manchester'da keyif almasını umuyorum."

Enrique, Ballon d'Or ödülüne ilişkin tartışmalardan duyduğu rahatsızlığı da dile getirdi; Paris Saint-Germain'in ödülü kazanmayı hak eden birden fazla oyuncuya sahip olduğunu ve takımın geçen sezonki başarısının yalnızca tek bir oyuncuya bağlı olmadığını vurguladı.

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İspanyol teknik direktör şöyle dedi: "Ballon d'Or'dan bıktım. Dileğim bu ödülü kazanmamız. Bunu hak eden oyuncularımız var. Geçen yıl en iyi takım ödülünü kazandık, Ousmane Dembele'nin bunu hak eden tek kişi olmadığını kanıtladık. Ballon d'Or'dan bıktım."

Paris Saint-Germain'in teknik direktörü ayrıca baskıyla başa çıkarken sakin kalmanın önemine değindi; gol atmaya yönelik tepkilerin ne kadar değişken olduğunu örnek göstererek futbolun eleştiri ve dalgalanmalardan uzak olmadığını vurguladı.

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Sözlerine şöyle devam etti: "Farklı durumlar var. Ferran Torres birçok gol attı ve üç maçın ardından bu olumlu bir şey, ama gol atmazlarsa kıyamet kopar. Buna karşılık, normalde gol atmayan oyuncular, örneğin Mika Godts, hat-trick yaparsa yeni Platini ilan edilir. Sakin kalmanız gerekiyor, futbol bu."

Genç oyunculara verdiği tavsiyelerle ilgili olarak ise sözlerini şöyle tamamladı: "Gençler antrenmana geldiğinde onlara söylediğim şu: Nerede olduğumuzu biliyor musunuz? Sürekli eleştirilecekesiniz, profesyonel bir futbolcunun hayatı budur, buna alışmanız gerekiyor."



