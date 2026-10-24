Enrique: Ballon d'Or beni ilgilendirmiyor, takımımı da etkilemeyecek

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, takımının Fransa Ligi'nin sekizinci haftasında önümüzdeki pazartesi oynayacağı Olympique Lyon maçıyla aynı anda gerçekleştirilecek olan Altın Top töreniyle ilgilenmediğini vurguladı.

Enrique, bir basın toplantısı düzenledi. Cumartesi günü yapılan toplantı, Lyon karşısındaki beklenen maçtan iki gün önce gerçekleşti. Söz konusu maçın, emniyet müdürlüğünün talebi üzerine, Fransa'da hafta sonu boyunca planlanan geniş çaplı protesto hareketleri nedeniyle pazar yerine pazartesi akşamına ertelenmesine karar verildi.

Maçın ertelenmesi, Altın Top töreniyle aynı zamana denk gelmesine yol açtı. Bu tören, üst üste ikinci yıl Paris Saint-Germain'in maçlarından biriyle aynı anda düzenlenmiş oldu; zira geçen yıl tören, Paris ekibinin 2025'te Olympique Marsilya ile karşılaşmasıyla aynı zamana denk gelmişti.

Ancak bu durum, cumartesi günü futbol dünyasının en önemli bireysel ödülüyle ilgilenmediğini yeniden teyit eden Luis Enrique için herhangi bir rahatsızlık kaynağı oluşturmuyor.

Londra'da düzenlenmesi planlanan Altın Top törenini izleyip izlemeyeceği sorulduğunda Enrique açıkça yanıt verdi: "Hayır, bu beni ilgilendirmiyor." Ardından takımının Lyon karşısındaki maçının ertelenmesi hakkında konuştu.

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü şunları ekledi: "Dikkatimi pazartesi günkü maça yoğunlaştırmaya devam edeceğim. Mevcut durumda bu daha iyiyse, bunu kabul ediyorum. Pazar günü, bir Amerikan futbolu maçının oynanması ve mevcut koşullar nedeniyle istisnai bir gün. Hazır olmalıyız. Pazartesi günü oynamakta hiçbir sorunum yok. Temsil ettiğimiz takımın kimliğini ortaya koyduk."

Altın Top hakkındaki sözlerinin sonunda Enrique, takımındaki oyunculardan birinin ödülü kazanabileceğini kabul etti; bu, ödülün sahibi Ousmane Dembélé ile birkaç ay sahalardan uzak kalmasına neden olacak bir sakatlık yaşayan Khvicha Kvaratskhelia'ya bir işaretti.

Enrique şöyle konuştu: "Altın Top'u kazanabilecek birçok oyuncumuz var. Kimin kazanacağını göreceğiz, ancak bu, bir takım olarak başarmaya çalıştığımız hiçbir şeyi değiştirmeyecek."



