Internacional golcüsü Enner Valencia, Libertadores'te adından söz ettiriyor.

Üç sene formasını giydiği Fenerbahçe'den bu yaz ayrılan ve Brezilya Serie A ekibi Internacional'e transfer olan Enner Valencia, iyi bir form grafiği yakaladı.

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Ekvadorlu golcü, Brezilya Serie A'ya çok iyi bir başlangıç yapmasa da Libertadores'te adeta şov yaptı.

Libertadores'te çeyrek finalde Bolivar ile eşleşen Internacional, ilk maçı deplasmanda Valencia'nın golüyle 1-0 kazanıp avantajlı bir skor elde etmişti.

33 yaşındaki forvet, rövanşta da boş durmadı ve 2-0 sona eren karşılaşmada takımının iki golünü de kaydeden isim oldu.

Valencia, karşılaşmanın 11 ve 60. dakikalarında ağları havalandırarak Internacional'in Libertadores'te yarı finale çıkmasına büyük bir katkıda bulundu.

Enner Valencia'nın 2023-24 sezonu performansı

Ekvadorlu golcü, yeni sezonda Internacional formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 10 maça çıktı. Valencia, söz konusu 10 mücadelede üç gol atıp bir de asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu, üç golün hepsini Libertadores'te kaydederken ligde henüz siftah yapamadı.