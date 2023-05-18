Fenerbahçe formasıyla gol krallığına koşan Enner Valencia, kariyerindeki yeni adım için imzayı attı.

Süper Lig’de şampiyonluk iddiasını son haftalara taşıyabilmek için Trabzonspor ile kritik bir 90 dakika oynayacak olan Fenerbahçe’deki geleceği belirsizliğini koruyan Enner Valencia, kariyeri adına önemli bir adım attı. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ekvadorlu golcü kariyerinin sinema filmi olması için film yapımcılarıyla anlaşmaya vardı.

Valencia’nın menajeri Chalo Vargas yaşanan bu gelişmeyi Instagram hesabı aracılığıyla duyururken, ikilinin bu proje için oldukça heyecanlı olduğu kaydedildi.

Dünya Kupası'nda iz bıraktı

Hollywood’da çekilecek filmin çekim ve vizyon tarihi ise henüz netlik kazanmadı. Bu sezon attığı gollerle Süper Lig’in gol krallığı yarışında zirvede yer alan Valencia, kariyerinin en etkili sezonunu geçiriyordu.

Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda attığı gollerle de adından söz ettiren Valencia’nın çok sayıda talibinin olduğu bilinirken, Fenerbahçe de golcü oyuncunun sözleşmesini uzatmak istiyor.

Daha önce Emelec, Pachuca, West Ham United, Everton ve Tigres formaları giyen Valencia, ülkesinin milli takımında kaptanlık yaparken, bu sezon oynadığı 43 maçta 31 kez gol sevinci yaşadı.