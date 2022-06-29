Yaşadığı hastalık, sadece taraftarı olarak tuttuğu takımı değiştirmedi aynı zamanda hayat fonksiyonlarını da etkiledi.

Futbol, taraftarlarla güzel. İnsanların hikayeleriyle bu oyun farklı boyutlara geçebiliyor. Bazı hikayeler, insanların yüzünü oldukça gülümsetirken bazıları da kafalarımızı karıştırıyor.

Bu defa hikayenin kahramanı ülkemizden Engin Akkaya isimli bir vatandaş. Engin Akkaya, 47 yaşında 23 yıllık bir kütüphaneci. Koç Üniversitesi'nde çalışan Akkaya, 15 yıl önce akıl almaz bir olay yaşadı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Engin Akkaya, 2007 yılında komaya girdi ve 33 gün komada kaldı. Buraya kadar her şey normal.

Hikayenin ilginç kısmı ise şimdi başlıyor. Akkaya Galatasaray taraftarı olarak girdiği komadan Fenerbahçe sevdalısı olarak çıktı.

Yaşadığı hastalık, sadece taraftarı olarak tuttuğu takımı değiştirmedi aynı zamanda hayat fonksiyonlarını da etkiledi. Komadan çıktığı günden beri ne ağlayabildi ne de gülebildi. Bununla da kalmadı, her şeyi çift görmeye başladı.

Ne söylendi?

Engin Akkaya, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı.

"Gülme ve ağlama yetimi kaybettiğimi çok geç anladım. Bu dönemde insanlar beni soğuk ve sert biri sandılar. O yıl Cem Yılmaz'ın programına konuk oldum. Herkes gülerken ben ciddi ciddi durunca Cem Bey durumu fark etti. Gösteri aralarında 'Engin Abi hala gülmüyor musun' diyordu.

"Ben de o zaman anladım gülme ve ağlama yetimi kaybettiğimi. Daha sonra Acun Abi ile de yolumuz keşişti, onun yanında bile gülemedim. Bu durum kısa sürede herkeste duyuldu. Özellikle de gençlerin Engin Abi'si oluverdim, çok daha sosyal çok daha renkli birine dönüşsem de yüzümden pek belli olmuyor."

Daha fazla okuma

Thiago Silva'dan Neymar'a transfer tavsiyesi: "Chelsea'ye gitmelisin"