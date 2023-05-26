Getafe’nin Türk yıldızı, Instagram’dan hesabından yaptığı açıklamada hayranlarını üzdü.

İspanya La Liga ekibi Getafe’de forma giyen Enes Ünal’dan kötü haber geldi.

36. hafta mücadelesinde Real Betis deplasmanında zemine ters bir şekilde basıp acı içinde yerde kalan ve 7. dakikada oyundan çıkan A Millî Takım santrforu, çapraz bağlarının koptuğunu duyurdu.

Ne söyledi?

Sosyal medya hesabı Instagram’dan bir açıklama yapan Ünal, şu mesajı yazdı:

"Herkese merhaba, sizler için kötü bir haberim var. Çapraz bağlarım koptu. Hayat gizemli şekillerde hareket eder. Büyük bir hedef (Getafe'nin ligde kalması) için mücadele ederken, kariyerimde büyük adımlar attığımı hissediyordum. Yalan söyleyemem, benim için büyük bir darbe oldu.

"Şimdi yapılacak iki şey var. Takım arkadaşlarımı sonuna kadar desteklemek, ligde kalacağımızdan hiç şüphem yok. İkincisi ise operasyona hazırlanmak ve günden güne ilerlemek. Kendimi çok iyi hissediyorum ve bunun kariyerimdeki başka bir zorluk olduğunu biliyorum.

"Pişman olmak benim için bir seçenek değil. Hayatımdan ve mesleğimin bu kısmından zevk almaya devam edeceğim. Mesajlarınız ve selamlarınız için hepinize teşekkür ederim."

2023 yılını kapatan 26 yaşındaki golcü, bu sezon Getafe formasıyla 38 maça çıkarken 15 gol atıp beş asist yaptı.