Endrick'in ailesinden Real Madrid'i şoke eden Erling Haaland talebi

La Liga devi Real Madrid, Vinicius Junior ve Rodrygo gibi Brezilyalı genç yeteneklerin ardından rotayı bu ülkenin bir diğer yükselen yıldızı Endrick'e çevirirken, İspanyol basınından Marca'da yer alan habere göre Endrick'in temsilcileriyle kulüp arasındaki ilk görüşme gerçekleştirildi. Endrick cephesinin Real Madrid cephesinden talebi ise oldukça şaşırtıcıydı.

Habere göre Endrick'in ailesinin Real Madrid yönetiminden bir numaralı talebi Brezilyalı yıldız adayının İspanyol ekibinde oynadığı dönemde Erling Haaland'ın Real Madrid kadrosunda bulunmamasıydı. İkilinin uyumsuz bir çift olacağnı düşünen aile, bu doğrultuda İspanyol ekibinden Norveçli yıldızın transfer edilmeyeceğine dair bir söz talep etti.

Endrick 18 olduğunda Haaland serbest kalabilir

2024 yazında Endrick 18 yaşına geldiğinde Haaland'ın 24 yaşında olacak olmasından ötürü Avrupa'ya ilk kez adım atan genç bir oyuncunun yaşaması muhtemel zorlukları düşünen aile, bu nedenle çocuklarının golcü oyuncuyla aynı takımda bulunmamasını talep etti.

Manchester City ile olan sözleşmesinde 2024 yazında serbest kalma maddesi bulunan Haaland'ın sakatlık geçmişine ve yüksek maaşına dair şüpheleri bulunan Real Madrid'in, Endrick transferini 60 milyon euro karşılığında bitirmeye çalıştığı biliniyor.