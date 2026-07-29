Xabi Alonso'nun Chelsea'deki başlangıcı, yalnızca yeni teknik projesinin çizgilerini belirlemek ya da takımın kadrosunu güçlendirecek transferleri gerçekleştirmekle sınırlı kalmadı; kendisini aynı zamanda beklenen getiriyi sağlamayan maliyetli transferlerin ağır bir mirasıyla karşı karşıya buldu.

Görünen o ki bu dosyaların en karmaşıklarından biri, yeni sezon hazırlık döneminin başlamasıyla birlikte erkenden kendini yeniden dayattı.

Sport gazetesine göre Belçikalı Romeo Lavia, son yıllarda Chelsea'nin sırtına yük bindiren transferlerin en dikkat çekici örneklerinden biri. Zira Londra kulübü, takım Mauricio Pochettino yönetimindeyken 2023 yazında oyuncuyu Southampton'dan almak için yaklaşık 62 milyon euro harcadı.

Lavia o dönemde, genç yaşı, fiziksel imkânları ve Premier Lig'deki erken tecrübesi sayesinde orta sahanın en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak görülüyordu; ancak "Stamford Bridge"e gelişinden bu yana tekrarlayan sakatlıklar kariyerini bozdu.

Oyuncu Londra'ya sağ ayak bileğinde sorunlar yaşarken geldi ve o günden bu yana 12 farklı sakatlık geçirdi, yalnızca 43 maç oynayabildi; üstelik Chelsea forması altında henüz bir maçı tam olarak tamamlayamaması, yıllarca orta sahaya liderlik etmeye aday bir oyuncu için hayal kırıklığı yaratan bir tablo oluşturdu.

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Mevcut hazırlık dönemi, Lavia için Xabi Alonso yönetiminde farklı bir sayfa açma fırsatını temsil ediyordu; ancak Western Sydney Wanderers'a karşı oynanan ilk hazırlık maçında arka adale bölgesinde ağrı hissetmesinin ardından başlangıç ideal olmadı.

Alonso maçın ardından oyuncunun diz arkası tendonlarında bir sorundan şikâyetçi olduğunu doğruladı ve cumartesi günü oynanması planlanan Tottenham hazırlık maçına yetişeceği yönündeki umudunu dile getirdi; ancak aynı zamanda kulübün oyuncunun dönüşünde acele etmeyeceğinin altını çizerek şöyle dedi: "Risk almanın anlamı yok."

Yeni sakatlık ciddi görünmese de, Chelsea'deki sözleşmesi 2030 yılına kadar uzanan ve tıbbi geçmişi hâlâ endişe yaratan bir oyuncuyu yeniden gündeme taşıdı; kulüp ise fiziksel durumunun, Southampton'dayken dikkatleri üzerine çektiği seviyeyi göstermesine izin vereceği anı beklemeye devam ediyor.

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