Dünya futbolunun en değerli kulüpleri açıklandı. İlk 10 sırada İngiltere Premier Lig'den altı kulüp yer aldı.

Dünyaca bilinen ekonomi dergisi Forbes, futbolda dünyanın en değerli kulüplerinin listesini yayımladı.

Açıklanan listede Real Madrid, 6.07 milyar dolar değer ile listenin ilk sırasında kendisine yer buldu. Premier Lig devi Manchester United, 6 milyar dolar ile ikinci sırada yer aldı.

Kırmızı Şeytanlar, değerini bir önceki yıla göre yüzde 30 oranında yükseltmeyi başardı. Öte yandan söz konusu listede ilk kez iki kulüp, 6 milyar dolar barajını geçti.

Listenin geri kalanında kimler var?

İkinci sıradaki United'ı, 5.51 milyar dolar değer ile La Liga devi Barcelona takip etti. Dördüncü sırada Liverpool, beşinci sırada Manchester City yer alırken Bayern Münih ise kendisine altıncı basamakta yer buldu.

Son Ligue 1 şampiyonu Paris Saint-Germain yedinci sırada, Chelsea ise sekizinci sırada yer aldı. Tottenham dokuzuncu sırada kendisine yer bulurken, listenin son sırasında ise Arsenal var.

Dünyanın en değerli 10 kulübünün tablosu şu şekilde:

Sıra Kulüp Değer 1. Real Madrid 6.07 milyar dolar 2. Manchester United 6 milyar dolar 3. Barcelona 5.51 milyar dolar 4. Liverpool 5.29 milyar dolar 5. Manchester City 4.99 milyar dolar 6. Bayern Münih 4.86 milyar dolar 7. PSG 4.21 milyar dolar 8. Chelsea 3.1 milyar dolar 9. Tottenham 2.8 milyar dolar 10. Arsenal 2.26 milyar dolar