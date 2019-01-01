Emre Can: Ronaldo'nun takım üzerindeki etkisi inanılmaz

Alman Milli Takımı ve Juventus forması giyen Emre Can, DAZN ve Goal'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

forması giyen Alman oyuncu Emre Can, DAZN ve Goal'e verdiği demeçlerde birçok konuya değindi.

Emre Can, 'nun takım arkadaşları üzerindeki etkisinden bahsederek performansının 'çılgınca' olduğu ifade etti:

"Ronaldo'nun takıma olan etkisi çok büyük. Şehirde, ligde, kulüpte herkes ondan bahsediyor. O dünya çapında bir oyuncu. Benim için de çok özel bir oyuncu. Çok arkadaş canlısı biri ve takımda herkesle iyi geçiniyor. Sahada yaptıkları ise inanılmaz."

"34 yaşında bile elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. maçında yaptıkları çılgıncaydı."

"Bu insanları toplumdan ve sahalardan uzak tutmalıyız"

25 yaşındaki futbolcu son zamanlarda 'da yaşanan ırkçılık skandallarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı:

"Maalesef tüm dünyada oluyor. Üzücü ve acınası oalylar. Nasıl göründüğünüz, nereden geldiğiniz, hangi dinden olduğunuz veya cildinizin rengi önemli değil; hepimiz insanız. Buna saygı göstermeyen herkes aptaldır. Bu insanları futbol sahalarından ve toplumdan uzak tutmak gerekiyor. Hala bu sorunun çözülememesi üzücü bir durum. Her birimiz ırkçılığa karşı mücadeleye katılmalıyız."

"Hayal kırıklığına uğradım"

Can, Geçtiğimiz Mart ayında Alman Milli Takımı'na çağrılmama kararıyla ilgili, "Son derece hayal kırıklığına uğradım çünkü iyi bir formda olduğumu düşündüm. Buradaki başarılarımın 'da olduğundan daha farklı algılandığını ve değerlendirildiğini biliyorum. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Performansımı geliştirmeye devam edeceğim." açıklamasında bulundu.