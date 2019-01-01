Emre Can: Ronaldo'nun takım üzerindeki etkisi inanılmaz
Juventus forması giyen Alman oyuncu Emre Can, DAZN ve Goal'e verdiği demeçlerde birçok konuya değindi.
>>> Sezon sonunda transferi muhtemel yıldızlar!
Emre Can, Cristiano Ronaldo'nun takım arkadaşları üzerindeki etkisinden bahsederek performansının 'çılgınca' olduğu ifade etti:
"Ronaldo'nun takıma olan etkisi çok büyük. Şehirde, ligde, kulüpte herkes ondan bahsediyor. O dünya çapında bir oyuncu. Benim için de çok özel bir oyuncu. Çok arkadaş canlısı biri ve takımda herkesle iyi geçiniyor. Sahada yaptıkları ise inanılmaz."
"34 yaşında bile elinden gelenin en iyisini yapmak istiyor. Atletico Madrid maçında yaptıkları çılgıncaydı."
"Bu insanları toplumdan ve sahalardan uzak tutmalıyız"
25 yaşındaki futbolcu son zamanlarda Serie A'da yaşanan ırkçılık skandallarıyla ilgili düşüncelerini paylaştı:
"Maalesef tüm dünyada oluyor. Üzücü ve acınası oalylar. Nasıl göründüğünüz, nereden geldiğiniz, hangi dinden olduğunuz veya cildinizin rengi önemli değil; hepimiz insanız. Buna saygı göstermeyen herkes aptaldır. Bu insanları futbol sahalarından ve toplumdan uzak tutmak gerekiyor. Hala bu sorunun çözülememesi üzücü bir durum. Her birimiz ırkçılığa karşı mücadeleye katılmalıyız."
"Hayal kırıklığına uğradım"
Can, Geçtiğimiz Mart ayında Alman Milli Takımı'na çağrılmama kararıyla ilgili, "Son derece hayal kırıklığına uğradım çünkü iyi bir formda olduğumu düşündüm. Buradaki başarılarımın Almanya'da olduğundan daha farklı algılandığını ve değerlendirildiğini biliyorum. Alınan bu karara saygı duyuyorum. Performansımı geliştirmeye devam edeceğim." açıklamasında bulundu.