Emre Can: Mutlu değilim ama güçlü kalmalıyım

Juventus teknik direktörü Maurizio Sarri'nin dakikalarını kısıtladığı Emre Can, bu durumdan memnun olmadığını açıkladı.

İtalya ekiplerinden 'ta forma giyen Emre Can, siyah beyazlı ekibin başına Maurizio Sarri geldiğinden beri süre almakta zorlanıyor.

Sarri tarafından UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon yalnızca 4 resmi maçta sahaya çıkabildi.

Emre Can, 2019-2020 sezonunda ilk defa 26 Ekim'de oynanan Lecce karşılaşmasında ilk 11'de kendine şans buldu.

Maurizio Sarri, içinde bulunduğu bu durumdan dolayı mutsuz olan Emre Can'ın Ocak ayında satılmasına izin verdiği belirtildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'ın ilgilendiği orta saha oyuncusu için Juventus, 35 milyon euro talep ediyor.

ve 'un da listesinde bulunan Emre Can, Kicker'a verdiği röportajda "Ben, her zaman üst düzey seviyede mücadele etmek isteyen hırslı bir adamım" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı dönemi değerlendiren 25 yaşındaki orta saha oyuncusu "İşlerin umduğum gibi gitmediği bu zamanlardan dersler çıkarıyorum. Oynamadığım için mutlu değilim ama güçlü kalmalıyım. Antrenmanlardan önce ve sonra spor salonuna gidip ekstra çalışıyorum. Hazır olmak istiyorum. Futbolun içinde her zaman her şey olabilir" şeklinde konuştu.