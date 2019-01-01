Emre Can: Kulüp bana söz verdi!

Juventus'un Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Emre Can, kulüp yöneticilerine ateş püskürdü.

, ara transfer döneminde satmayı düşündüğü Emre Can'ın yanı sıra Mario Mandzukic'i Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmedi.

Emre Can, Milli Takımı adına elemeleri için ve ile karşılaşacakları maç öncesi basına verdiği demeçte kızgınlığını dile getirdi:

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"Bu durum açıkçası benim için şaşırtıcı oldu çünkü geçtiğimiz hafta bana farklı bir şey söylendi ve söz verildi. Dün teknik direktör beni aradı ve hiçbir açıklama yapılmaksızın kadrodan çıkarıldığımı söyledi. Şu ana kadar kimse bana bir sebep söylemedi."

Daha fazla takım

Transfer döneminde başka kulüplerle de görüştüğünü belirten 25 yaşındaki oyuncu, " ile bir görüşmem oldu ancak Juventus'la görüştükten sonra kalmaya karar verdim. Çünkü bana Şampiyonlar Ligi'nde oynama sözü verildi. Transfer dönemi bittikten sonra bana kadroda olmadığım söylendi. Bu durum beni çok kızdırıyor. Milli Takım'dan döndüğümde sonuçlarıyla yüzleşeceğim. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Alman futbolcu, Nisan ayında kendisine sorulan 'Bir gün 'de oynamak ister misin?' sorularına ise, "Neden olmasın? Biraz daha olgunlaştığımda Türkiye benim için olası duraklardan biri. İstanbul harika bir şehir. Orada yaşadığımı ve oynadığımı hayal edebiliyorum" cevabını vermişti.