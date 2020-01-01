Emre Can, Borussia Dortmund'a çok yakın

Juventus forması giyen 26 yaşındaki Alman futbolcu Emre Can, adım adım Borussia Dortmund'a gidiyor.

Bir süredir 'ta forma şansı bulmakta zorlanan ve takımdan ayrılmak isteyen Emre Can, 'ya dönüyor.

Geçtiğimiz sezon 'dan Juventus'a giden 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, Daily Mail'in haberine göre 'a transfer olmak üzere. Bundesliga ekibinin, Juventus ile sözleşmesi 2022 yıllında sona erecek olan Emre Can için 25 milyon euro'luk bir bedel ödeyeceği belirtildi.

Juventus'ta haftada 306 bin euro kazanan Emre Can'ın Borussia Dortmund'a gitmek için maaşında indirime gideceği ve haftalık 188 bin euro'yu kabul edeceği ifade edildi.

Emre Can, bu sezon sadece 8 karşılaşmada görev alabildi.