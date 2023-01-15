Belözoğlu, Trabzonspor maçının ardından Konyaspor Teknik Direktörü’ne mesaj gönderdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Konyaspor’un hocası İlhan Palut’un hem kendisinden hem de Nuri Şahin’den rahatsız olduğunu söyledi.

Büyük takımlara göre kadrolarının daha kötü olduğunu savunan Belözoğlu, aynı zamanda Palut’un başarısından rahatsız olmadığını da sözlerine ekledi.

Ne söylendi?

Başakşehir’in deplasmanda Trabzonspor’a 1-0 kaybettiği maçın ardından konuşan Belözoğlu, beIN Sports muhabirinin, "'Büyük takımlara göre elimizde daha iyi kadrolar yok' dediniz. Nuri Şahin, İlhan Palut gibi isimleri futbol camiası daha fazla konuşmaya başladı" sözleri üzerine şu ifadeleri kullandı:

"İlhan Palut ben ve Nuri'den (Şahin) rahatsız. Bizim biraz daha erken çıktığımızı söylüyor. Bizden rahatsız. Sıkıntı yok. Biz İlhan Palut'un başarısından rahatsız değiliz. Biz onun başarılı olmasını istiyoruz.

Birileri bir şekilde bu mesleği icra etmeye çalışıyor. Hak etmediğim hiç bir şey istemedim. Saha içinde de böyleydi. Ancak birinin yaşadığı başarıyı dışarıdan biri sahiplenmeyebilir. Ama birbirimizin başarılarıyla, en azından futbola kattığı değerlerle mutlu olarak bunları ilerletebiliriz.

"Günün sonunda da bence futbol kazanabilir. Birbirimize bu tarz yakıştırmalar yaparak, bunları konuşarak çok fazla ilerleyebileceğimiz düşünmüyorum. Bu, bizi eskiye götürür. Yeni diyorsak eskiye de değer vermemiz gerekir. Söyleyebileceklerim bundan ibaret."