Emre Belözoğlu'ndan süper başlangıç

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ilk sekiz maçta aldığı sonuçlarla Türk futbolunun birçok efsane ismini geride bıraktı.

Fenerbahçe'de sezona sportif direktör olarak başlayan ancak sarı-lacivertli takımın Erol Bulut ile şampiyonluk yarışında geriye düşmesiyle birlikte sahaya giren Emre Belözoğlu, Türk futbol tarihinin en iyi başlangıçlarından birine imza attı. Sekiz maçta hiç yenilmeyen Belözoğlu, takımını şampiyonluk yarışında tutmayı başardı.

Fenerahçe'nin başında çıktığı sekiz maçta altı galibiyet ve iki beraberlik yaşayan 40 yaşındaki teknik adam, 20 puan topladı. Belözoğlu böylece Süper Lig'de daha önce şampiyonluk yaşayan Türk teknik direktörlerin ilk büyük takım deneyimleri incelendiğinde, en iyi ilk sekiz hafta performanslarından birine imza atmış oldu.

Şampiyonluk yaşayan yerli hocalar arasında büyük takımlardaki en iyi başlangıcı yapan isim Galatasaray'ı çalıştırdığı 1987-1988 sezonuna sekiz maçta yedi galibiyet ve bir beraberlikle Mustafa Denizli olurken, tecrübeli teknik direktörü altı galibiyet ve iki beraberlikle Belözoğlu ile Hamza Hamzaoğlu takip etti.

Fatih Terim ve Şenol Güneş'i geçti

Süper Lig'de en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktör olan Fatih Terim 1996-1997 sezonunda başladığı Galatasaray teknik direktörlüğü kariyerine sekiz maçta altı galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle başlarken, Belözoğlu'nun gerisinde kaldı. Şenol Güneş de Trabzonspor'da Belözoğlu kadar iyi başlayamamıştı.

Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'de birlikte şampiyonluk yaşadığı eski teknik direktörü Aykut Kocaman da büyük takım macerasına istediği başlangıcı yapamamıştı. Kocaman 2010-2011 sezonunun ilk sekiz haftasında beş galibyet elde ederken, bir beraberlik ve iki mağlubiyetle girdiği sezona hayal kırıklığı ile başlamıştı.

Şampiyon hocaların büyük takımlardaki ilk sekiz haftası

İsim Takım Sezon Puan Mustafa Denizli Galatasaray 87-88 22 Hamza Hamzaoğlu Galatasaray 14-15 20 Emre Belözoğlu Fenerbahçe 20-21 20 Fatih Terim Galatasaray 96-97 19 Ertuğrul Sağlam Beşiktaş 07-08 17 Aykut Kocaman Fenerbahçe 10-11 16 Gündüz Kılıç Galatasaray 61-62 15 Özkan Sümer Trabzonspor 78-79 14 Şenol Güneş Trabzonspor 88-89 14 Ersun Yanal Trabzonspor 07-08 9 Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonspor 74-75 8

Not: Tablo galibiyetlere üç puan verilmesi üzerinden hesaplanmıştır.