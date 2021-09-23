Emre Belözoğlu, Süper Lig ekibiyle masaya oturacak

Fenerbahçe'nin ardından A Milli Takım ve Lazio ile adı anılan Emre Belözoğlu, Süper Lig'e dönebilir.

Teknik direktörlük görevine gönüllü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de geçirdiği kısa dönemin ardından şansını ilk olarak Süper Lig'de deneyebilir.

Sarı-lacivertli ekibin sportif direktörlük koltuğunda oturan Belözoğlu, Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Kanarya'yı ligin son haftalarında çalıştırmıştı.

A Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcılığı ile anılan Belözoğlu'nun daha sonra Lazio'da Maurizio Sarri'nin ekibine katılacağı iddia edilmişti.

Emre Belözoğlu yarın ilk görüşmeyi gerçekleştirecek

Skorer'in haberine göre; 6. haftası sonunda 1 puanla sonuncu sırada yer alan Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun'dan boşalan koltuk için eski milli futbolcu düşünülüyor.

Rizespor Başkanı Tahir Kıran ile Emre Belözoğlu yarın bir görüşme gerçekleştirecek. Belözoğlu'nun da Rizespor'a sıcak baktığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu ile başka hangi kulüpler ilgileniyor?

Şampiyon olduktan sonra geçen sezonu beklentilerin altında tamamlayan Medipol Başakşehir bu sezon da ligde kötü bir başlangıç yaptı.

Milliyet'in iddiasına göre; Medipol Başakşehir, Aykut Kocaman'ın yerine Emre Belözoğlu'nu aday olarak görüyor.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başında ne yaptı?

Erol Bulut'tan boşalan koltuğu geçici olarak 25 Mart'ta devralan Emre Belözoğlu, Süper Lig'de sarı-lacivertli ekiple 10 karşılaşmaya çıktı.

Bu maçların 7'sinden galibiyetle ayrılan Kanarya, 2 kez berabere kaldı ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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