Fransız futbolunun unutulmaz orta saha oyuncularından Emmanuel Petit, PSG’nin bir futbol kulübü gibi yönetilmediğini ve Messi’yi hedef alan protestoların futbola hareket olduğunu söyledi.

Ballon d’Or’u yedi kez kazanan efsane oyuncunun Parc des Princes’teki taraftarların hedefi haline gelmesini utanç verici olarak değerlendiren Petit, sert açıklamalarda bulundu.

“Messi’ye yapılan protestolar benim için futbola hakaret etmektir.

PSG sanki bir futbol kulübü değilmiş gibi. 20 yaşındaki oyuncular bile PSG’yi emeklilik öncesi son kulüpleri gibi görüyor. PSG hiçbir oyuncusunu geliştiremiyor.

Bu durum Messi’nin mi hatası?

PSG taraftarları Messi’nin etrafında kurulu bir kadroya ihtiyaç duyduklarını anlamıyorlar ve kesinlikle böyle bir kadroya sahip değiller, asla da olamayacaklar çünkü berbat bir yönetime sahipler”