Emmanuel Petit: Parasını Tottenham’ın ödediği taksiyle Arsenal’e gittim

Fransız futbolunun ve Arsenal’in unutulmaz orta saha oyuncularından Emmanuel Petit, Londra’daki transfer macerasını yıllar sonra açıkladı.

Arsenal’in efsane oyuncularından Emmanuel Petit Arsenal’e transfer olmadan önce ezeli rakip Tottenham’a katılmaya çok yaklaştığını ancak gizlice Arsene Wenger’in takımına katıldığını açıkladı. Monaco ile Ligue 1’de şampiyonluk elde ettikten sonra yeni bir meydan okuma arayan ve Premier Lig’e transfer olma kararı alan Petit, Arsene Wenger’in evine giderken taksi parasını bile Tottenham’ın ödediğini açıkladı.

Petit ne söyledi?

Petit ilk olarak White Hart Lane'de Tottenham ile görüştüğünü ve kendisine aceleyle bir sözleşme teklif ettiklerini belirtirken, Arsenal’e transfer hikayesine de değindi.