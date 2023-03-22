Portekiz futbolunun unutulmaz orta saha oyuncularından Emmanuel Petit, Kylian Mbappe’nin Fransa Milli Takımı’nın yeni kaptanı olmasının ardından hayal kırıklığını gizlemeyen Antoine Griezmann’a tepki gösterdi. Bu durumun gerginliğe dönüşmemesi gerektiğini belirten Petit, teknik direktör Didier Deschamps’ın doğru bir tercih yaptığını söyledi.

Griezmann’ın yaşadığı hayal kırıklığına anlam veremediğin ifade eden Petit, yıldız oyuncunun kaptanlık için gerekli niteliklere sahip olmadığını savundu.

“Bu durum Griezmann’ı neden hüsrana uğratıyor bunu anlamakta zorlanıyorum. Sanırım takımın en yaşlı oyuncusu olduğu için bunun kendi hakkı olduğuna inanıyor ancak kaptanlık bu tarz bir şey değil.

Kaptanlık bandını sahiplenemezsiniz. Takım kaptanlığı yapacak kişinin soyunma odasındaki herkes için birleştirici unsur olması gerekir.

Griezmann’ın bu role uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Dünya Kupası’nda performansı iyiydi ama etrafındaki herkesi zor durumlarda ayağa kaldırabilecek bir lider miydi?

Hayal kırıklığına uğraması normal ama kaptanlığı siz isteyemezsiniz, kaptanlık size verilir”