Emiliano Martinez: Bugün İspanya ile karşılaşsaydık onları yenerdik, Fransa beni daha çok korkuttu

Arjantin kalecisi Emiliano Martinez, 2026 finali kâbusuna boyun eğmeyi reddederek mevcut dünya şampiyonu İspanya Milli Takımı'na doğrudan meydan okudu ve maç bugün yeniden oynansa sonucun tamamen farklı olacağını vurguladı.

Arjantin kalecisi, "Los Edul" programına verdiği uzun söyleşide kariyerinden sarsıcı perde arkası detaylar paylaştı ve Tango tarihinin en fedakâr kalecilerinden biri olarak efsanesini şekillendiren anları anlattı.

Kırık parmakla bir Dünya Kupası

Martinez, Dünya Kupası turnuvasının tamamını parmağında bir kırıkla oynadığını açıklayarak büyük bir sürprize imza attı. Avrupa Ligi finaline dayanan bu sakatlık, başka herhangi bir oyuncunun sezonunu bitirmeye yetecek nitelikteydi.

Dibu şöyle konuştu: "Dünya Kupası'nın tamamını kırık bir parmakla oynadım. Doktorlar parmağıma bir atel taktı, ilk haftalarda yalnızca tek kolumla uçarak antrenman yapabildim. Final maçından birkaç gün önce normal şekilde antrenman yapabilir hale geldim."

Katılımının sabır ve fedakârlık gerektiren bir iyileşme yolculuğu olduğunu vurgulayan Martinez, kendisini son ana kadar bekleyen teknik direktör Lionel Scaloni'nin rolünü övdü ve şöyle dedi: "Benden yalnızca oynamaya hazır olup olmayacağım konusunda dürüst olacağıma dair söz vermemi istedi."

Arjantinli kaleci, parmak sorunlarını kesin olarak çözmek için nihai bir cerrahi operasyon geçirmeyi planladığını belirtti.

Hafızasını kaybettiren bir nakavt

Yaşadığı tek sakatlık bu değildi; Premier Lig'de Everton karşısında geçirdiği kazanın korkutucu detaylarını da anlattı: "Bir UFC turnuvasındaki nakavt gibiydi, bilincimi kaybettim ve hiçbir şey hatırlamıyorum. Hastanede parmağıma metal bir plaka taktılar ve üç dişimi çektiler."

Dibu şimdi dönüş tarihi olarak önümüzdeki milli ara dönemini işaretliyor ve şöyle diyor: "Milli Takım'da oynamaya ihtiyacım var. Milli ara döneminde dönmeyi düşünüyorum."

İspanya'ya bir mesaj: Fransa daha tehlikeli

Arjantin'in İspanya karşısında kaybettiği 2016 Dünya Kupası finaliyle ilgili olarak Martinez, maç penaltılarla belirlenseydi diye tam bir güven sergiledi: "Penaltılara gitseydik, kazanırdık; o gün benim günüm olduğunu hissettim. O anda topun kaleye girmeyeceğini hissedersiniz."

İspanya'nın "finali kazanmayı hak ettiğini" kabul etmesine rağmen açık bir meydan okumada bulundu: "2022'deki Fransa beni şimdiki İspanya'dan daha çok etkilemişti; çok güçlü bir takımlar, ama bugün onlara karşı oynasak onları yeneceğimizi hissediyorum."

Arjantin kalecisi sözlerini, geleceğinin emekliliğine kadar Milli Takım'a bağlı olduğunu vurgulayarak ve Lionel Messi'yi örnek alarak tamamladı: "Bize her şeyi öğretti; nasıl düşüp başarısızlıktan sonra nasıl ayağa kalkacağımızı. Dünya Kupası'ndan sonra bana yardımcı olan da buydu."