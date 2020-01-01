Emery: Neymar, Messi ve Ronaldo'yu tahtından edebilir

Arsenal'in eski teknik direktörü Unai Emery, Neymar'ın Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yu geride bırakıp en iyi futbolcu olabileceğini söyledi.

Unai Emery, forması giyen Brezilyalı yıldız Neymar hakkında övgü dolu sözler söyledi.

2016 ve 2018 yılları arasında PSG'nin başında olan ve Neymar ile çalışma fırsatı olan İspanyol teknik adam, EFE'ye verdiği röportajında şunları söyledi:

"Neymar ile muhteşem bir yıl geçirdik. Her antrenmanda ve maçta onun ortaya koyduklarından çok şey öğrendim. Neymar'ın içindeki yetenekleri uygulayabilme kapasitesi var."

Daha fazla takım

"Bence Neymar, Messi ve Ronaldo'yu tahtından edecek ve dünyanın en iyi futbolcusu olacak fırsata sahip. Bunu yapacak zamanı da var."

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Daha önce de Eurosport'a verdiği bir röportajında yine Neymar'dan bahseden Emery şu ifadelere yer vermişti:

"En iyi futbolcuların İspanya'da olmasını isterim. Messi'nin devam etmesini, Ronaldo'nun hiç ayrılmamış olmasını ve Neymar'ın geri dönmesini isterdim. Ligimizde bu oyuncuların olması bizi daha büyük yapar."

"Birileri Neymar'a şunu söylemeli: 'Dünyanın en iyisi olabileceğin anlardan yararlan çünkü yeteneğin var.' Neymar'ın kocaman bir yüreği var."