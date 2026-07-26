Arjantin'in kalecisi Emiliano Martinez, yaz tatilinin bir haftasını Dünya Kupası finalinde İspanya'ya karşı alınan yenilgiyi hazmetmeye çalışarak geçirdi.

33 yaşındaki Martinez, daha önce bir röportajında, Dünya Kupası'nı bir kez daha kazanması halinde profesyonel futbolu bırakacağını, zira bu başarının üzerine çıkmanın imkânsız olacağını düşündüğünü söylemişti.

İspanya Milli Takımı ile karşılaşma öncesinde Dibu, geleceği konusunda bu kadar net değildi; ancak final yenilgisinin ardından bu konuda artık hiçbir şüphe kalmadı.

"Mundo Deportivo" gazetesi, Martinez'in Aston Villa ile 2029'a kadar uzanan bir sözleşmesinin bulunduğunu, ancak geçen yaz isminin ayrılıkla güçlü bir şekilde anıldığını ve bu yıl da aynı durumun tekrarlanacak gibi göründüğünü aktardı.

Juventus'un onunla anlaşmakla ilgilendiği bir süredir biliniyordu; ancak Juventus'un teknik direktörü Luciano Spalletti, Standard Liege karşısında alınan hazırlık maçı galibiyetinin ardından bundan çok daha ileri gitti.

Spalletti, "Martinez harika bir kaleci ve bu yaz ayrılmak istiyor. Şu anda Di Gregorio ve Perin olmak üzere iki kalecimiz bulunmasına rağmen, kaleci mevkiinde rekabet aradığımız için onu kadromuza katmakla ilgileniyoruz." dedi.

Şimdi akıllardaki soru şu: Arjantinli kaleci, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Aston Villa ile devam etmeyi mi tercih edecek, yoksa Juventus ile yeni bir meydan okumaya atılıp, Avrupa Ligi'nde yer almak yoluyla da olsa, takımın kupa sevincine geri dönmesine yardımcı olmayı mı yeğleyecek?