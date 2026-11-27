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Chelsea, cuma akşamı üst üste üçüncü Premier League maçından da yenilgiyle ayrıldı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibi, Emmanuel Emegha'nın oyuna sonradan girip gösterdiği üstün performansa rağmen Nottingham Forest deplasmanında 3-2 kaybetti. Hollandalı forvet, Londra ekibinin iki golünü de attı ancak yenilgiyi önleyemedi.

Chelsea, City Ground'a özgüveni düşük bir şekilde gitti. Maviler önceki iki lig maçında Sunderland'e 1-0, Leeds United'a ise 4-1 kaybetmiş ve Premier League'in 12. haftası öncesinde sekizinci sırada yer almıştı.

Chelsea'de Alonso, hücumun merkezinde Danny Welbeck'i tercih edince Emegha maça yedek kulübesinde başladı. Jorrel Hato, devam eden sırt şikâyetleri nedeniyle kadroda yoktu. Nottingham Forest'ta ise Chelsea'nin eski forveti Liam Delap ilk 11'de sahaya çıktı.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve henüz beşinci dakikada öne geçti. Ceza sahasına gönderilen uzun bir orta Igor Jesus'a ulaştı. Jesus'un üst köşeye gönderdiği muhteşem volede kaleci Emiliano Martínez çaresiz kaldı: 1-0.

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Chelsea, ilk dakikalarda Oliver Glasner'in ekibi karşısında tamamen etkisiz kaldı ve baskıdan çıkmakta zorlandı. Konuk ekip, devre arasından önce Roméo Lavia ve Welbeck ile biraz olsun tehlike yarattı ancak ilk yarıda başka gol olmadı.

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Alonso, ikinci yarının hemen başında Welbeck'in yerine Emegha'yı oyuna aldı. Hollandalı oyuncu, kısa süre sonra Wesley Fofana'nın bariz bir hata yaparak Delap'ı ceza sahasında düşürdüğüne tanık oldu. Morgan Gibbs-White penaltıda Martínez'i ters köşeye yatırdı: 2-0.

Emegha'nın maça damgasını vurması ise yalnızca birkaç dakika sürdü. Hollandalı forvet, 54. dakikada yerden bir voleyle topu alt köşeye gönderdi. Olası bir ofsayt için yapılan gergin VAR incelemesinin ardından gol sevincini yaşayabildi: 2-1.

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Chelsea, topun Jair Cunha'nın koluna çarpmasının ardından penaltı bekledi ancak hakem Andy Madley aynı görüşte değildi. Diğer tarafta Gibbs-White, 73. dakikada Xaver Schlager'in güzel ara pasının ardından topu Martínez'in üzerinden aşırarak bir kez daha golü buldu.

Maçın sonucu belli olmuş gibi görünürken Emegha, 89. dakikada yeniden sahneye çıktı. Oyuna sonradan giren forvet, arka direkte rakiplerinden daha yükseğe çıkarak topu uzak köşeye güzel bir kafa vuruşuyla gönderdi ve maçta heyecanı yeniden artırdı: 3-2.

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Ancak Chelsea, beş dakikalık uzatma bölümünde bir puanı kurtarmayı başaramadı. Bir yenilgi daha alan Alonso üzerindeki baskı artarken Nottingham Forest, kümede kalma mücadelesinde çok ihtiyaç duyduğu üç puanı hanesine yazdırdı.