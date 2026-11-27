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Chelsea, cuma akşamı üst üste üçüncü Premier League maçından yenilgiyle ayrıldı. Teknik direktör Xabi Alonso'nun ekibi, Emmanuel Emegha'nın oyuna girdikten sonraki müthiş performansına rağmen Nottingham Forest deplasmanında 3-2 kaybetti. Hollandalı forvet Londra ekibinin iki golünü de attı ancak yenilgiyi önleyemedi.

Chelsea, City Ground'a özgüveni düşük bir şekilde gitti. Maviler önceki iki lig maçında Sunderland'e (1-0) ve Leeds United'a (1-4) yenilmiş, Premier League'de 12. hafta öncesinde sekizinci sırada yer almıştı.

Chelsea'de Emegha maça yedek kulübesinde başladı; Alonso, hücumun ucunda Danny Welbeck'i tercih etti. Jorrel Hato, devam eden sırt şikayetleri nedeniyle kadroda yoktu. Nottingham Forest'ta ise Chelsea'nin eski forveti Liam Delap ilk 11'de sahaya çıktı.

Ev sahibi ekip maça hızlı başladı ve henüz beşinci dakikada öne geçti. Uzun bir orta Igor Jesus'a ulaştı. Jesus, harika bir voleyle topu üst köşeye göndererek kaleci Emiliano Martínez'e şans tanımadı: 1-0.

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Chelsea, ilk dakikalarda Oliver Glasner'in oyuncuları karşısında tamamen ezildi ve baskıdan çıkmakta zorlandı. Konuk ekip, Roméo Lavia ve Welbeck aracılığıyla devre bitmeden bir ölçüde tehlike yaratsa da ilk yarıda başka gol olmadı.

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Alonso, ikinci yarının hemen başında Welbeck'in yerine Emegha'yı oyuna aldı. Hollandalı oyuncu, kısa süre sonra Wesley Fofana'nın bariz bir hata yaparak Delap'ı ceza sahasında yere düşürdüğünü gördü. Morgan Gibbs-White, penaltı noktasından Martínez'i ters köşeye yatırdı: 2-0.

Emegha'nın maça damgasını vurması ise yalnızca birkaç dakika sürdü. Hollandalı forvet, 54. dakikada alçak bir voleyle topu alt köşeye gönderdi. Olası bir ofsayt için yapılan gergin VAR incelemesinin ardından gol sevincini yaşayabildi: 2-1.

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Chelsea, top Jair Cunha'nın koluna çarptıktan sonra penaltı bekledi ancak hakem Andy Madley bu beklentiyi karşılamadı. Diğer tarafta Gibbs-White, 73. dakikada Xaver Schlager'in güzel ara pasının ardından topu Martínez'in üzerinden aşırtarak bir kez daha golü buldu.

Emegha 89. dakikada yeniden sahneye çıkana kadar maçın sonucu belli olmuş gibi görünüyordu. Sonradan oyuna giren forvet, arka direkte rakiplerinin üzerine yükselip topu uzak köşeye güzel bir kafa vuruşuyla gönderdi ve maça heyecanı geri getirdi: 3-2.

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Ancak Chelsea, beş dakikalık uzatma süresinde bir puan çıkarmayı başaramadı. Bir yenilgi daha alan Alonso üzerindeki baskı artarken Nottingham Forest, kümede kalma mücadelesinde çok değerli üç puanı hanesine yazdırdı.