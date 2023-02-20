Satış işlemleri devam eden Manchester United'da taraftarların sık sık protesto ettiği Glazer ailesinin göreve devam etme ihtimali bulunuyor.

Erik ten Hag yönetiminde eski günlerine dönüş sinyali veren ve Premier Lig'deki şampiyonluk yarışına tutunan Manchester United'ın satış sürecine ilişkin gelişmeler devam ediyor.

Taraftarlar tarafından kulübü devretmeleri istenen Glazer ailesi teklifleri dinlerken, ABD'li ailenin United'da kalabileceği iddiası öne sürüldü.

Yıllardır taraftarların çeşitli protestolarıyla karşı karşıya kalan Glazer ailesinin kulübü tamamen elden çıkartmak yerine yeni yatırımları kabul ederek yola devam edebileceği belirtildi.

6-7 milyar dolarlık yatırım

ESPN'de yer alan habere göre ABD'li yatırım fonu Elliott kulübün kontrolünü ele almadan maddi bir destek sunabileceğini bildirirken, bu durum değerlendirmeye alındı.

Kulübe teklif değil finansman desteği sunan Elliott şirketi daha önce İtalyan devi Milan'ın eski sahibi Li Yonghong'u da finanse etmişti.

Elliott'un teklifinin kabul edilmesi halinde her ne kadar taraftarlar tarafından pek sevilmese de Joel ve Avram Glazer ikilisinin Old Trafford'daki koltuklarında oturmaya devam etmeleri bekleniyor.

55 milyar dolarlık bütçeye sahip olan Elliott şirketinin Manchester United için 6-7 milyar dolarlık bir yatırım yapacağı tahmin ediliyor.