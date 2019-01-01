Eljif Elmas'ın SPAL maçı performansına eleştiri yağmuru

Napoli forması giyen eski Fenerbahçeli Eljif Elmas, SPAL maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefi oldu.

, Seria A'nın 9. haftasında deplasmanına çıktı. Zayıf rakibi karşısında 9. dakikada Arkadiusz Milik'in golüyle öne geçen konuk ekip, 16. dakikada Jasmin Kurtic'in golüne engel olamayınca sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Kurtic attığı golde rakibini kaçıran Ejlif Elmas, oyundan çıkana kadar varlık gösteremeyince İtalyan gazeteleri tarafından maçın en kötü oyuncusu seçildi.

Correire dello Sport, Gazetta dello Sport ve Il Mattino, genç futbolcuya 10 üzerinden 5 puan, İl Mattino ise 5.5 puan verdi.

Tuttosport, Makedon oyuncu için "Kurtic'in golünde hatası büyüktü. Onun bölgesinde çok fazla boşluk oluşuyor. Napoli'nin en zayıf halkasıydı. 54. dakikada oyundan alınması doğru karardı" ifadelerini kullandı.

Diğer gazetelerin Eljif Elmas hakkındaki yorumları ise şu şekilde:

İl Mattino: Hayal kırıklığıydı. Çok düz oynuyor. Rakibi Kurtic gibi sonuca gidebilecek tercihleri yapamıyor.

Gazetta dello Sport: Sağ kanatta yokları oynadı. Ne pozisyon ne de ritim bulabiliyor.

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Gazeteler ayrıca Ejlif Elmas'ı sağ kanatta oynattığı için teknik direktör Carlo Ancelloti'yi de eleştirdi.

Napoli sezon başında Eljif Elmas'ı 16 milyon euro ödeyerek 'den transfer etmiş ve 20 yaşındaki oyuncu Ancelotti'nin en fazla üzerinde durduğu isimlerden biri olmuştu.

Eljif Elmas geride kalan haftalarda 'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta forma şansı buldu.