Eljif Elmas'a sürpriz talip

Napoli forması giyen Eljif Elmas’ın Benfica’nın radarında olduğu iddia edildi.

’nin 2019 yazında 16 milyon euro karşılığında ’ye sattığı Eljif Elmas’a yeni bir talip çıktı.

basının iddiasına göre , 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu gündemine aldı.

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Napoli’nin Kuzey Makedonyalı futbolcu için 20 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

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Bu sezon Napoli’de ilk 11 şansı bulmakta zorlanan Eljif Elmas, çıktığı 10 maçta 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

Eljif Elmas’ın Kuzey Makedonya Milli Takımı ile ise toplamda 21 maçta 4 golü var.