Eljif Elmas'tan ilk maçında üç dakikada sürpriz! Herkesi şaşırttı

Serie A'da Torino, Bologna'ya 3-2 kaybederken yeni transfer Eljif Elmas kaydettiği golle dikkat çekti.

Torino, Bologna'ya 3-2 kaybetti

Torino'nun yeni transferi dikkat çekti

Eljif Elmas üç dakikada golünü attı

NE OLDU? Serie A'nın 25. haftasında Bologna, sahasında Torino'yu 3-2 mağlup etti. Torino'nun yeni transferi Eljif Elmas, attığı golle gündem oldu. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Eljif Elmas, yeni transfer olduğu Torino'da süre aldığı ilk maçta golünü attı.

Karşılaşmanın 62.dakikasında oyuna giren Makedon futbolcu, 65. dakikada fileleri havalandırmayı başardı. Eljif Elmas'ın oyuna girdikten 3 dakika sonra fileleri havalandırması sosyal medyada gündem oldu. Ceza sahası içinde rakibine bacak arası atan Elmas, ardından kalecinin üzerinden topu aşırtarak golü buldu.

25 yaşındaki futbolcu ara transfer döneminde Leipzig'den Torino'ya kiralanmıştı. Tornio'ya Leipzig'den kiralık olarak katılan Eljif Elmas bu sezonun ilk yarısında Alman ekibinde yalnızca 6 maçta forma şansı bulmuştu.

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SIRADA NE VAR? Torino bir sonraki maçını 22 Şubat'ta Milan'a karşı oynayacak. Serie A'da 25 haftada 28 puan toplayan Torino, ligin 11. sırasında yer alıyor.