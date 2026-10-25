“Elimden gelse üçüne de oy verirdim”: Thomas Tuchel'den Ballon d'Or yarışında İngiltere üçlüsüne destek

İngiltere Teknik Direktörü Thomas Tuchel, 2026 Ballon d'Or ödülü için yarışan üç İngiltere milli takımı yıldızına tam destek verdi. Prestijli ödül töreni, 70. yıl dönümünü kutlamak üzere Londra'da düzenlenmeye hazırlanırken Alman teknik adam, aday gösterilen üç oyuncusundan hangisi kazanırsa kazansın ödülü hak edeceğine inanıyor.

Reklam

Tuchel, İngiltere’nin üç yıldızını Altın Top için destekliyor

Tuchel, İngiltere kadrosunun kilit isimlerinden üçünün 30 kişilik aday listesinde yer aldığı 2026 Ballon d’Or yarışını yakından takip ediyor. Harry Kane, Jude Bellingham ve Declan Rice, geçen yıl boyunca sergiledikleri olağanüstü performanslarla listeye girdi. İngiltere teknik direktörü, oyuncularını dünyanın en iyileri arasında görmekten gurur duyduğunu söylerken oy hakkı olsa aralarından birini seçemeyeceğini kabul etti.

“Declan, Jude ve Harry olmak üzere üç oyuncumun listede olmasından çok mutluyum. Oy kullananlara bu üç isimden herhangi birini seçebileceklerini ve seçimlerinde asla yanılmayacaklarını söyleyebilirim çünkü hepsi ödülü hak ediyor. Üçü de yarışın içinde. Oy kullanmıyorum ama kullanabilseydim üçüne de oy verirdim. Bakalım ne olacak. Bu ödül uzun zamandır var ve her geçen yıl daha da büyüyor,” dedi Tuchel.

Kaptan Harry Kane neden ödülü hak ediyor?

Kane, hem kulüp düzeyinde hem de uluslararası arenada öne çıktığı, rekorlarla dolu bir sezonun ardından törene katılacak. Tuchel’e göre Almanya’ya transferi, Kane’in takımını kupalara ve turnuvalarda ileri aşamalara taşırken dünyanın en komple 9 numarası olduğunu kanıtlamasını sağlayan dönüm noktasıydı.

“Geçen sezonun ardından mı? 70’in üzerinde gol, Bayern Münih’le üç kupa, Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi’nde iki yarı final? Giderek daha iyi oluyor ve eksiksiz bir oyuncu. Herkes [liderliğini] görüyor. Bence kendi ülkesinde ve başka bir ülkede takdir görmek, bunun için yeniden mücadele etmek, tamamen yeni bir şeye başlamak ve kazanmanın tek ölçüt olduğu, başka hiçbir şeyin önem taşımadığı bir kulüpte bulunmak için iyi bir hamle yaptı. Bu da onun en iyi yönlerini ortaya çıkardı,” diye açıkladı Tuchel.

Reklam Reklam

Rice ve Bellingham’ın dünya çapındaki kalitesi

Kane’in golleri manşetleri süslese de Tuchel, İngiltere’nin orta sahasının bel kemiğini oluşturan iki oyuncuyu da aynı ölçüde övdü. Rice, Arsenal’le harika bir yıl geçirerek takımının Premier League şampiyonluğuna ulaşmasına yardımcı oldu ve önemli finallerde oynadı. Emirates’te baskın bir güce dönüşmesi, onu başarılı her takımın vazgeçilmez bir parçası olarak gören milli takım teknik direktörünün de dikkatinden kaçmadı.

Related Topics

Gelecek maçlar ENG UEFA Nations League A 14:45 CRO

“Declan ayrıca olağanüstü bir takım oyuncusu. Arsenal’de omuzlarında sorumluluk taşıyor. Finallere ulaştıkları ve Premier League’i kazandıkları başarılı sezonlarında kilit oyuncuydu. Bu yüzden o listede olmayı hak ediyor,” dedi Tuchell.

Aday gösterilen üçlüyü tamamlayan Bellingham ise en büyük sahnelerde sergilediği olgun performanslarla yaşının ötesinde bir oyuncu olduğunu göstermeyi sürdürüyor. Real Madrid’in yıldızı, İngiltere’nin son Dünya Kupası serüveninde öne çıkan isimlerden biri olarak neslinin en büyük yeteneklerinden biri olduğu yönündeki ününü pekiştirdi. Tuchel, “Jude, turnuva boyunca sergilediği dünya çapındaki performanslarla yeteneğini Dünya Kupası’nda, en üst düzeyde ve en büyük sahnede bir kez daha kanıtladı,” diye ekledi.

Reklam

London Palladium’da tarihi bir gece

London Palladium’daki tören, Sir Stanley Matthews’ın mirasını onurlandırırken ödülün evine dönüşü anlamına gelecek. Gece, yalnızca düzenlendiği yer nedeniyle değil, 2001’de Michael Owen’dan bu yana ilk kez bir İngiltere oyuncusunun büyük ödülü kazanma ihtimali bulunduğu için de İngiliz futbolu açısından önemli.

Tuchel’e göre kadrosunun temel taşlarından üçünün ödül yarışında olması, milli takımın mevcut gücünü bir kez daha gösteriyor. Spor dünyasının gözleri bu pazartesi akşamı dünyanın en iyi oyuncusunun açıklanacağı başkente çevrilirken Alman teknik direktör de töreni yakından takip edecek.