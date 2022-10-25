Manchester City'nin bonservisi için 60 milyon euro ödediği 31 yaşındaki oyuncu boşta ve takım arıyor.

Manchester City tarihinin en çok konuşulan ve en başarısız transferlerinden biri olarak öne çıkan Fransız savunma oyuncusu Eliaquim Mangala Fransız basınından L'Equipe'e verdiği röportajda hala üst seviye futbol oynayabileceğini ve yeniden sahaya çıkabileceği bir takım aradığını söyledi.

60 milyon euro'luk maliyetine rağmen bir türlü beklentileri karşılayamayan Mangala, yeniden futbol oynamak için hazır olduğunu belirtti.

Mangala ne söyledi?

"Herhangi bir kulüp beni aradığında yeniden oynamak için hazır olacağım. Değerimi ve seviyemi biliyorum. Geçen sezonu Saint-Etienne'de iyi bir şekilde geçirdim. Şimdi sadece kendim için doğru takımı bulmam gerekiyor. Bugünlerde işler futbolcular için pek iyi gitmiyor. 31 yaşında serbest bir oyuncuyum. Birkaç yıl önce bu durumda olsaydım bu bir sorun olmazdı ama şu an birçok kulüp tercihini daha sonra satıp, gelir elde edebilecekleri genç oyunculardan yana kullanıyor. Gerçekler ortadayken futbolun artık bir iş sektörü haline geldiğini görebiliyorum"

34 yaşındaki Karim Benzema'nın Balon d'Or'u kazandığını hala en üst seviyede istikrarlı bir şekilde oynayabileceğini belirten Mangala, Manchester City'nin yanı sıra Porto, Valencia ve Everton gibi takımların da formasını giymişti. City'de Pep Guardiola yönetiminde bir Premier Lig şampiyonluğu da yaşayan Mangala, İngiliz ekibiyle 79 maça çıkmıştı.