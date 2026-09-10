Ousmane Dembele, takımının Şampiyonlar Ligi'ndeki serüvenine başlangıç niteliğindeki Slovan Bratislava maçında, bu sezon kendisine yöneltilen eleştirilere pratikte cevap verdi.

Ousmane, 6-1'lik büyük galibiyet sırasında iki gol atıp iki gol de hazırlayarak eleştirenleri susturdu ve 64. dakikada oyundan çıkarılmasına rağmen büyük övgüler topladı.

Rennes karşısında ilk yarıda oyundan alınması, Lille maçında forma giyememesi ve Monaco karşısında yalnızca yirmi dakika sahada kalmasının ardından, Ousmane Dembele çarşamba gecesine kadar bir ölçüde istikrarsız bir sezon başlangıcı yaşıyordu.

Ancak Slovan Bratislava karşısındaki muhteşem performansıyla ilk baştaki şüpheleri dağıttı. Rakip takım turnuvanın en iyi ekiplerinden biri olmasa da, Dembele hareketleri, pozisyon değişiklikleri, attığı iki gol, harcadığı bazı fırsatlar ve Ferran Torres'e hazırladığı iki golle beklenen coşkuyu ortaya koydu.

Maçın ardından "Canal+" kanalına verdiği röportajda Ousmane, teknik direktörü Luis Enrique'ye şu mesajı gönderdi: "Kesinlikle. Fazla oynamadığım biraz zorlu bir başlangıcın ardından... Sadece 20 ya da 45 dakika oynadım, geri dönmek kolay değildi. Bugün mutluyum, 60 dakika oynayacak kadar enerjim var. Kazanmamız gerekiyordu çünkü sezona kötü başladık ve Şampiyonlar Ligi'nde güçlü bir başlangıca ihtiyacımız vardı."

Sözlerine şöyle devam etti: "Mutluyuz, ben de kendi performansımdan memnunum. Ayrıca ligdeki sıralamada yükselmemiz gerekiyor, yolumuza devam etmeliyiz."

Sözleşme uzatımını beklediği bu dönemde mevcut ruh hali sorulduğunda ise şunları ekledi: "Şey, sahada olduğumda bunu (sözleşme uzatmamı) düşünmüyorum. Dünya Kupası ve kısa bir tatilin ardından formumu yeniden kazanmam gerekiyordu. Sürekli daha iyi hissediyorum. Ritmimi yeniden yakalamak için daha fazla oyun süresi almayı umuyorum. Milli takımda da öyle."

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Ardından şunları söyledi: "Gol atmak, gol hazırlamak, kazanmak, futbolda sevdiğim her şey. Başlangıcımız kötüydü, Lens karşısında ve ligde de zorlandık. Harika bir akşamdı, bu şekilde devam etmeli ve daha hırslı olmalıyız."

Dembele sözlerine şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'ni iki kez kazandık ve her takım bizi yenmek istiyor. Yeni oyuncuların da hızlıca öğrenmesi gerekiyor. Birçok maç ve kupa kazanmak istiyoruz."