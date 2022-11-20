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Katar vs Ekvador

Ekvador'un Katar'a attığı gol neden iptal oldu? VAR kararı açıklandı

Samet Çayır
21:30 GMT+3 20.11.2022
Enner Valencia goal Qatar Ecuador World Cup 2022
Ekvador, Katar'a karşı Dünya Kupası'nın açılış maçında erken bir gol buldu. Ancak bu gol, geçerli sayılmadı.
  • Valencia topu ağlara gönderdi
  • Ekvador, Katar kalecisinin hatasından yararlandı
  • VAR, golün ardından ofsayt kararı verdi

NE OLDU? Topu uzaklaştırmak açılan ancak meşin yuvarlağı kaçıran Katar kalecisi Saad Al Sheeb'in büyük hatası, Ekvador'a altın bir fırsat verdi ve Enner Valencia kısa mesafeden topu ağlara gönderdi.

Ancak Ekvador'daki kutlamalar, VAR'ın incelemesi sonrasında golün iptal edilmesiyle birlikte kısa sürdü.

GOL NEDEN VERİLMEDİ? Valencia'nın golü, Felix Torres'in yaptığı orta esnasında tespit edilen bir ofsayt nedeniyle iptal edildi. Tekrarlar, Ekvador'dan Michael Estrada'nın top ceza sahasına düştüğünde az farkla ofsaytta olduğunu gösterdi.

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