Portekizli yıldızın yeni takımı merakla beklenirken, Alman ekibinden sürpriz bir açıklama geldi.

Eintracht Frankfurt Başkanı Axel Hellman, Portekizli efsane Cristiano Ronaldo'nun yaz transfer döneminde kendilerine teklif edildiğini öne sürdü.

Ronaldo ile sözleşme imzalama şansına sahip olduklarını ancak bunu istemediklerini belirten Hellman, yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden her takıma teklif edilmiş olabileceğini söyledi.

DAZN'a konuşan Hellman, "Ronaldo bize bile teklif edildi. Her Şampiyonlar Ligi takımına teklif edildiğini hissediyorum" dedi.

Manchester United'da tepki çekmişti

Piers Morgan ile yaptığı röportajın ardından Manchester United ile olan kontratı feshedilen Ronaldo'nun yeni takımı merakla beklenirken, çalışmalarını Real Madrid'in tesislerinde sürdüren oyuncu transferine ilişkin açıklama yapmaktan kaçınıyor.

Manchester United'da ilk sezonunu geçiren Hollandalı teknik direktör Erik ten Hag ile yıldızı bir türlü barışmayan Ronaldo, Ten Hag'ın kendisine saygı göstermemesi nedeniyle başarılı futbol adamına saygı duymadığını söylemişti.

Açıklamalarıyla Manchester United oyuncularının da tepkisini çeken Ronaldo ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın yakından ilgilendiği biliniyor.