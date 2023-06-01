River Plate'in efsanevi teknik direktörü Marcelo Gallardo'nun dev heykeli, kasık bölgesindeki abartılı çıkıntı nedeniyle alay konusu oldu.

Gallardo'nun devasa heykelinin açılışı yapıldı

'Beton yetmez' sözü gerçek oldu

Taraftarlar, sosyal medyada heykelle dalga geçti

NE OLDU? Arjantin devi River Plate, stadyumun dışına eski oyuncusu ve teknik direktörü Gallardo'nun sekiz metre boyundaki bronz heykelini yaptı. Heykel ne kadar etkileyici olursa olsun, pantolonun içindeki dev yumru dikkatleri üzerine çekti ve dünyanın dört bir yanında alay konusu oldu.

Getty

Getty

BÜYÜK RESİM: Heykelin arkasındaki sanatçı Mercedes Savall, bilerek büyük yapılmış müstehcen bölgenin Arjantin futbolunda yaygın olarak kullanılan bir terim için kasıtlı olarak bu şekilde yapıldığını söyledi.

Savall, "O kısmı abarttım. Bu, taraftarlara yönelik bir jestle ilgili bir durum. Bu heykel, bilinçaltı bir mesaj gibiydi" dedi.