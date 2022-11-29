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Efsane TRT Spikeri Levent Özçelik, Vincent Aboubakar'a 'Maradona' dedi

Samet Çayır
22:45 GMT+3 29.11.2022
Vincent Aboubakar, Vanja Milinkovic-Savic, Cameroon vs Serbia, November 2022
Sırbistan maçında şov yapan Vincent Aboubakar, Diego Armando Maradona ile karıştırıldı.

2022 Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken, TRT spikerlerinin bazı yorumları da sosyal medyada trend olmaya devam ediyor.

Özellikle Portekiz - Uruguay maçını anlatan Cüneyt Ersan, karşılaşma boyunca futbolcu isimlerini birçok kez yanlış karıştırdığı için sosyal medyada gündem oldu.

Ersan, tepkiler üzerine çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu.

Levent Özçelik ne dedi?

TRT ekranlarında Dünya Kupası programı yapan Levent Özçelik'in de Vincent Aboubakar gafı çok konuşuldu.

Aboubakar'ın pozisyonunu anlatan Özçelik, Kamerunlu oyuncunun adı yerine birkaç kez 'Maradona' dedi ve bu durum sosyal medyada gülüşmelere neden oldu.

Özçelik, EURO 2020'de ise İtalya Millî Takımı oyuncusu Chiesa'ya Inzaghi demiş ve bu hata haftalarca konuşulmuştu.

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