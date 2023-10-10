Volkan Demirel ve Gianluigi Buffon, birbirlerine övgü dolu sözler söyledi.

İtalyan efsanevi kaleci Gianluigi Buffon ile Fenerbahçe ve A Millî Takımı'nın unutulmaz file bekçisi Volkan Demirel, Türk ve İtalyan federasyonlarının UEFA Yönetim Kurulu'na yaptığı sunumlara katıldı ve burada elçi olarak konuşma yaptı.

Yapılan sunumun ardından Türkiye ve İtalya, EURO 2032'ye ortaklaşa ev sahipliği yapma hakkı elde etti.

Sunumun ardından iki kaleci de görüş bildirirken Buffon, Demirel'i övdü.

Haberin devamı aşağıda

Buffon ne söyledi?

Efsanevi İtalyan kaleci, Hatayspor'un teknik direktörü için şunları söyledi:

"Volkan Demirel gurur verici bir spor adamı. Beraber karşılıklı oynadık. Çok güzel sohbetimiz oldu.

"Volkan Demirel şu anda teknik direktör. Benim de İtalya Futbol Federasyonu'nda görevim var. Gelecekte Volkan ile beraber daha çok görüşeceğiz."

Volkan Demirel ne dedi?

Türkiye'nin efsanevi kalecisi Volkan Demirel ise hem Euro 2032 hem de Buffon ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Bizim için futbol, hayat. Bu taraftaki konular benim bilmediğim konular, zorlanıyorum ama ülkem adına çok gurur duyuyorum.

"Ülkem için futbol adına elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah hep beraber Türk futbolunu tepeye taşıyacağız.

"Her Türk insanı için bugün, çok özel bir gün. 2032'de ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Misafirperverliğimizle herkesin memnun kalacağı bir turnuva olacak. İtalya ile birlikte bu turnuvayı düzenleyeceğiz ve tüm dünya bizi konuşacak.

"Buffon ile ilk defa bu kadar samimi olduğumuz bir ortam var. Kaleciliğine hayrandık, insanlığına da hayran kaldık.

"Bazı insanlar bir yere geliyorsa boşuna gelmiyor. 2032'ye kadar çok karşılaşıp görüşeceğiz. Onu tanıdığım için çok mutluyum."