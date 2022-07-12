Dünyanın en güçlü hakemi kim? Brezilyalı hakem Anderson Daronco ile tanışın

Brezilyalı Anderson Daronco dünyanın en güçlü hakemi...

Brezilya, dünya futbolunun en iyi yeteneklerinden bazılarını yetiştirmekle biliniyor ancak dünyanın en güçlü hakeminin de Samba ülkesinden geldiğini biliyor muydunuz?

Brezilya liglerinde ve Copa America'da maçları yöneten Anderson Daronco, dünyanın en güçlü hakemi olarak kabul ediliyor.

Kaslı hakemin kol çapı 44 cm, ağırlığı 90 kg ve boyu 188 cm'dir. Daronco, korkutucu fiziğiyle şimdiden bir internet fenomeni haline geldi.

İlginç bir şekilde, 2017'de eğitmenler tarafından kilosunu azaltması istendi. Yaklaşık 4 kilo verdi ve sonuç olarak 40 metreyi altı saniyeden daha kısa sürede koşabildi.

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Anderson Daronco kimdir?

5 Ocak 1981'de Santa Maria, Rio Grande do Sui, Brezilya'da doğan Anderson Daronco, hentbol oynadı ve profesyonel hakem olmadan önce beden eğitimi öğretmeni olarak kariyer yaptı.

Rio Grande do Sui'deki Federacao Gaucha de Futebol'da hakemlik kursuna gitti ve 2014'te FIFA hakemi oldu. Şu anda Brezilya üst liginde ve Copa America gibi uluslararası turnuvalarda maçları yönetiyor.

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Takma adı Güçlü Yargıç anlamına gelen Juiz Fortao, fiziğine mükemmel şekilde uyan bir isim.

Anderson Daronco, ilkelerin adamı

2019'da Sao Paolo ve Vasco da Gama arasında Brezilya'nın en üst düzey karşılaşmasını yöneten Daronco, Vasco (ev) taraftarlarından homofobik tezahüratlar duyduktan sonra oyunu durdurdu. Durumu hocaya anlattıktan sonra oyundan çıktı.

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Kulüp yetkilileri ve hoca daha sonra taraftarlara tezahüratlarını durdurmaları için yalvardı ve sonunda işe yaradı. 41 yaşındaki hakem tüm stadyumu durdurmayı başardı. Gerçekten de bir 'Güçlü Yargıç'.

Anderson Daronco, Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacak mı?

FIFA tarafından 19 Mayıs 2022'de yayınlanan FIFA Dünya Kupası maç görevlilerinin yer aldığı listede 39 hakem, 69 yardımcı hakem ve 24 video maç görevlisi yer aldı. Daronco listenin bir parçası değildi, bu da Brezilyalının Kasım ayında Katar'a seyahat etmeyeceği anlamına geliyor.

Anderson Daronco, Hulk'u korkuttu!

Atletico Mineiro ve Sao Paolo arasındaki Brezilya ligi maçı sırasında hakem, eski Brezilya milli forveti Hulk ile bir tartışmaya karıştı.

Maçtan sonra Hulk ve Anderson Daronco, bazı kararlarla ilgili sorun yaşanmasının ardından sözlü bir tartışmada bulundu.

Hulk'a göre Daronco, görünüşe göre oyuncuya "Dışarıda ne söylediğine dikkat et" dedi.

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"Neden?" dedim, o da cevap verdi çünkü bu size hakemlik yapacağım son maç değil. Bu bir tehdit mi değil mi? "Bilmiyorum. Dört çocuğumun önünde oldu. Orada onunla yaptığım konuşma böyle geçti," dedi.

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