Efsane futbolcu Ronaldo'dan Rodri'yi sarsacak Ballon d'Or itirafı

Real Madrid'in efsane ismi Ronaldo Nazario, Vinicius Junior'un ödülü alamamasını eleştirdi ve Florentino Perez'i "gerçek kazanan" olarak nitelendirdi.

Real Madrid, Vinicius Junior'un 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanamamasının ardından büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Paris'te düzenlenen töreni boykot eden kulüp, başkan Florentino Perez'in liderliğinde bu kararı aldı.

Real Madrid'in efsane ismi Ronaldo Nazario, Marca'ya verdiği demeçte, Vinicius Junior'un geçen sezonki performansı göz önüne alındığında ödülü hak ettiğini ve Perez'in kulübün başarısındaki rolüne dikkat çekti.

Ronaldo’dan Ballon d’Or açıklaması

Ronaldo, ödülü Manchester City'den Rodri'nin kazanmasına rağmen Vinicius'un daha belirleyici bir sezon geçirdiğini ifade etti:

"Rodri'yi küçümsemek istemem ama Vinicius Ballon d'Or'u kazanmalıydı. Bu, onu dünyanın en iyisi olarak taçlandırmak için büyük bir fırsattı. Bunun Rodri ile bir ilgisi yok ama Vinicius geçen sezon çok daha etkiliydi."

Ronaldo, Florentino Perez’in futbol dünyasındaki etkisini ise şu sözlerle dile getirdi:

"Gerçek Ballon d'Or sahibi Florentino Perez. O benim için bir baba gibi. Bana çok şey öğretti ve futbol dünyasında bana her şeyi verdi."

Mbappe’nin durumu

Ronaldo ayrıca, son dönemde kaçırdığı iki penaltı nedeniyle eleştirilen Kylian Mbappe hakkında da yorum yaptı. Fransız yıldızın Real Madrid için çok önemli olduğunu belirten Ronaldo, şu ifadeleri kullandı:

"Futbolda her şey olabilir. İyi seriler ve kötü seriler olabilir. Küçük detaylara fazla odaklanmamak gerekiyor. Mbappe, Real Madrid için çok şey ifade ediyor ve çok önemli olacak. Hem Real Madrid’in hem de Mbappe’nin büyük bir kredisi var."

Real Madrid’in ve oyuncularının üzerindeki baskı her geçen gün artarken, kulüp içindeki birlik ve liderlik, bu zorlu süreçte daha da önem kazanıyor.