Ajax’ın efsane isminin yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, eşi bir açıklama yaptı.

Ajax, Manchester United ve Hollanda Milli Takımı’nın efsane kalecisi Edwin van der Sar‘ın geçtiğimiz hafta yaşadığı beyin kanamasının ardından hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı. Hırvatistan’daki tatili sırasında beyin kanaması geçiren efsane isim helikopterle hastaneye taşınmış ve yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Sar’ın durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Ünlü futbol adamının eşi Annemarie yoğun bakımdaki tedavinin sürdüğünü belirtirken, “Edwin hala yoğun bakım ünitesinde, ancak durumu stabil. Hayati tehlikesi yok. Onu ziyaret ettiğimiz her seferinde iletişim kurabiliyor. Durumunun nasıl gelişeceğini sabırla beklememiz gerekiyor” dedi.

Mayıs ayında istifa etmişti

Van der Sar, Ajax'ta dokuz yıl oynadıktan sonra 1999'da Juventus'a transfer olmuş, ardından Fulham ve Manchester United formaları giymişti.

Kariyeri boyunca iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan efsane isim dörder kez Premier Lig ve Eredivisie şampiyonluğu elde etmişti. 52 yaşındaki Van der Sar, 2012 yılında Ajax'ın pazarlama direktörü olarak Hollanda başkentine geri dönmüş ve dört yıl sonra CEO olarak atanmıştı.

Ancak Mayıs ayının sonunda başarıyla yürüttüğü bu görevden istifa etmişti.