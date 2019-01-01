Edin Dzeko kimdir?

Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddia edilen Edin Dzeko'yu yakından tanıyalım.

'in 2018-19 sezonunu kötü bir şekilde tamamlayan 'nin yeni sezonda farklı bir kadroyla mücadele etmesi bekleniyor. Son olarak sarı-lacivertli ekibin, yeni sezon kadrosuna Edin Dzeko'yu katmak istediği iddia edilmişti Oyuncunun İstanbul'a gelişinin de Fenerbahçe ile transfer görüşmesi yapmak için olduğu belirtilmişti.

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Ancak Dzeko'nun menajeri Utku Cenikli, oyuncunun 'ye tatil için geldiğini ifade etti.

Peki, Edin Dzeko kimdir? İşte oyuncu ile ilgili detaylı bilgiler...

17 Mart 1986'da Bosna’nın başkenti Saraybosna’da doğan Edin Dzeko, kariyerine Željezničar'da başladı ve 2003 yılına kadar orada oynadı. Sonrasında A takıma yükseldi.

2003'te Željezničar ile profesyonel sözleşme imzalayan oyuncu, 2005 yılına kadar birçok maçta süre aldı ve 2 yıl içinde çıktığı 40 maçta 5 de gol atmayı başardı.

2005'e gelince Dzeko, Çek Cumhuriyeti ekiplerinden FK Teplice ile sözleşme imzaladı. Ancak ilk yarım sezonda, aynı ülkenin Ústí nad Labem takımında kiralık olarak forma giydi. Burada 15 maça çıkan deneyimli isim, 16 gol kaydetti. Teplice'ye geri döndüğündeyse sıklıkla ilk 11'de yer almaya başladı. Teplice kariyerinde 43 resmi maçta oynayan Dzeko, 6 kez ağları havalandırdı.

Kariyerinin sonrasını önemli anlamda şekillendiren transferlerden birinde Dzeko, 2007'de 'dan 4 milyon euro'luk bir teklif aldı. Wolfsburg ile 4 senelik sözleşme imzalayan oyuncu, takımın en golcü ismi olmayı başardı. Wolfsburg'un ilk ve tek şampiyonluğunun geldiği 2008-09 sezonunda 32 maça çıkan Dzeko, 26 gol atıp 10 asist yaptı ve şampiyonluğa en fazla katkı sağlayan isimlerin başında geldi. Bununla birlikte o sezon ligin en iyi oyuncusu seçildi.

Wolfsburg'da geçirdiği 4 sezonda 142 maça çıkan Bosnalı oyuncu, 85 kez gol atıp 35 asist yaptı. Bu üst düzey performansı ve gelişimiyle Dzeko, Avrupa'nın önde gelen takımlarının dikkatini çekmeyi başardı.

Ocak 2011'de ise kapı çalındı, bekleyen idi. City, Wolfsburg'a 37 milyon euro ödeyerek Dzeko'yu renklerine bağladı. Dzeko, 4 yıllık sözleşmeyi imzaladığında o dönem, Premier Lig'in en pahalı transferi olmuştu.

2014’te Müslüman olduktan sonra, Amra Silajdzic ile evlendi. 2016’da ise Una adında bir kızı oldu.

2011-12 sezonunda Premier Lig şampiyonluğu yaşan Dzeko, City formasını 189 resmi maçta giydi ve 72 gol, 32 asistlik katkı sağladı. 2014'te ise ikinci kez Premier Lig şampiyonluğu gördü.

2015'te 'ya kiralanan oyuncu, 2016'da İtalyan ekibine 11 milyon euro karşılığında satıldı. Bugüne kadar Roma ile çıktığı 179 maçta ise 87 kez ağları buldu ve 38 asist yapmayı başardı.

2007'de Bosna Hersek Milli Takımı'na çağrılan Dzeko, 101 kez milli formayı giydi ve 55 gol attı. 2014'te de kaptanlık pazubandını taktı.