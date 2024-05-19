Tottenham deplasmanında ciddi bir sakatlık yaşayan deneyimli kaleci Copa America'da forma giyemeyecek.

Avrupa’nın büyük liglerinde sezonlar yavaş yavaş sona ererken, yaz aylarında oynanacak ulusal turnuvalar için geri sayıma geçildi. Manchester City’nin geçtiğimiz hafta oynadığı Tottenham karşılaşmasında sakatlanan deneyimli kalecisi Ederson’un yaşadığı sağlık probleminden ötürü Brezilya’nın ABD’de de düzenlenecek Copa America kadrosunda olmayacağı belirtildi.



Göz çukuru kırılan dünyaca ünlü kaleci bu nedenle takımının West Ham’ı 3-1 yendiği şampiyonluk maçında da forma giyememişti. Önümüzdeki hafta oynanacak FA Cup finalinde de forma giyemeyecek olan Ederson’un 20 Haziran'da başlayacak olan Copa America’da da forma giyemeyeceği açıklandı.

Rafael kadroya dahil edildi

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Dorival Junior, turnuva için belirlediği son kadroya Ederson'un yerine daha önce hiç milli formayı giymeyen 34 yaşındaki Sao Paulo kalecisi Rafael’i dahil etti.



Yaşanan bu gelişmenin ardından Brezilya’nın turnuvadaki birinci kalecisi çok büyük bir sürpriz olmaması halinde Liverpool’un tecrübeli eldiveni Alisson olacak.

Tarihinde 10. kez Copa America şampiyonluğunu kazanmak isteyen Brezilya D Grubu’nda Kolombiya, Paraguay ve Kosta Rika ile mücadele edecek. Ederson ise bu süreçte tedavisini sürdürüp, yeni sezona sağlıklı bir şekilde girmeye gayret edecek.