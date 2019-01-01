Eden Hazard: Yeni maceraların zamanı geldi

Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Belçikalı, takımının Arsenal'i mağlup ederek kupaya uzandığı Avrupa Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

, UEFA final maçında 'i 4-1 mağlup etti ve kupaya uzandı.

Maçta penaltıdan bir gol sevinci yaşayan Eden Hazard, karşılaşmanın ardından BT Sport'a veda mesajları içeren açıklamalarda bulundu.

'e transfer olmaya hazırlanan Belçıkalı yıldız, geleceğiyle ilgili "Gelecek günlerde karar vereceğiz. Bugün aklımda sadece final maçı vardı. Kararımı çoktan verdim ve iki kulübü bekliyorum. Bu bir veda ama futbolda ne olacağını bilemezsiniz. Premier Lig'de oynama hayalimi en büyük kulüplerden biriyle gerçekleştirdim. Şimdi yeni maceraların zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

Müsabakayı da değerlendiren Hazard, "İlk yarıda final maçı havası vardı ve doğal olarak gerginlik hakimdi. Olivier (Giroud) golü attıktan sonra ise harika bir geceye dönüştü. İyi oynadık ve oyunu kontrol ettik. Arkadaşlarımdan bu kupayla ayrılmaktan dolayı mutluyum. Hocamız devre arasında oyunumuzu oynamamızı söyledi ve bugün sahaya mental gücümüzü koyabildik" sözleriyle röportajını tamamladı.

Sezonu tüm kulvarlarda 21 gol ile tamamlayan Eden Hazard'ın yakın zaman içerisinde Real Madrid tarafından resmen transfer edilmesi bekleniyor.