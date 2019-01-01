Eden Hazard, Real Madrid'e gidecek mi?

Real Madrid'le uzun süredir adı anılan Eden Hazard'ın geleceği kısa süre içinde belli olabilir.

Son yıllarda hemen hemen her transfer döneminde adı Real Madrid'le anılan Eden Hazard'ın geleceği kısa süre içinde netlik kazanabilir.

Goal'ün edindiği bilgilere göre, Real Madrid'e gitmeyi çok isteyen Hazard, İspanyol ekibinin kendisi için yaklaşık 115 milyon euro'luk bir teklif yapmasını ve transfer olmayı umuyor.

Öte yandan son iki transfer döneminde büyük paralar harcamayan Real Madrid'in büyük bir bütçe oluşturduğu ve bu nedenle Hazard'ı yaz aylarında kadrosuna katmak için ekonomik anlamda uygun olduğu biliniyor.

Chelsea'deki geleceği belirsiz olan Hazard ise 2019 yazında İngiliz ekibindeki sözleşmesinin son sezonuna girecek. Oyuncunun sözleşmesine az bir süre kala transferden para kazanmak isteyen Chelsea de bu satışa sıcak bakıyor.

Real Madrid'in Hazard için teklif yapmaması durumunda ise yıldız futbolcu Chelsea'de kalacak ve sözleşme uzatmak için görüşmeler yapacak.

İki hafta önce RMC Sport'a konuşan Hazard, ''Ne yapacağımı biliyorum, kararımı verdim'' şeklinde konuşmuştu. Aradan geçen iki haftanın ardından oyuncunun kararının kısa süre içinde bildirilmesi bekleniyor.