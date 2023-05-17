Real Madrid'in 'istenmeyen' adamı Eden Hazard, Avrupa dışından teklif aldı. Ancak sözleşmesi sona erene kadar ayrılmak istemiyor.

La Liga devi Real Madrid'de Eden Hazard bilmecesi devam ediyor.

Geldiği günden bu yana bir türlü istenilen seviyeye ulaşamayan ve hiçbir zaman ideal ilk 11 oyuncusun olamayan Belçikalı yıldızın bu yaz nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor.

İddialar neler?

Hazard ile ilgili transfer spekülasyonları hızla devam ederken MARCA'dan Jose Felix Diaz, MLS ekibi CF Montreal'in kanat oyuncusunu kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Ancak 32 yaşındaki Belçikalının bu yaz Madrid'den ayrılmak istemediği ve haziran 2024'te sona erecek olan sözleşmesini tamamlamayı planladığı belirtildi.

Real Madrid'in Hazard'ı göndermek istediği daha önce vurgulanmıştı. Ancak devam eden sözleşme, Los Blancos'un elini kolunu bağlamış durumda.

Eden Hazard'ın 2023/24 sezonu performansı

Belçikalı kanat oyuncusu, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda toplam 10 maça çıktı. Hazard, söz konusu 10 mücadelede bir gol atıp iki asist yaptı.

La Liga'da bu sezon golü bulunmayan Hazard, tek golünü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kaydetti. Tecrübeli oyuncu asistlerden birini La Liga'da diğerini ise yine Şampiyonlar Ligi'nde yaptı.